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استطلاع كان: قائمة منصور عباس تتجاوز نسبة الحسم

الجمعة 12 مارس 2021 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع كان: قائمة منصور عباس تتجاوز نسبة الحسم



القدس المحتلة /سما/

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، تجاوز قائم "راعم" العربية الموحدة، بزعامة عضو الكنست منصور عباس لنسبة الحسم.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته قناة "كان" العبرية، ونشرت نتائجه اليوم الجمعة، ستحصل قائمة "راعم" بزعامة منصور عباس على 4 مقاعد بالكنيست القادمة.

ووفقا للاستطلاع ستكون النتائج على النحو التالي: الليكود 29 مقعدا، يش عتيد 19، يمينا 12، تكفاه حدشاه 11، المشتركة 8، شاس 8، يهدوت هتوراة 7، يسرائيل بيتنا 7، العمل 6، كحول لفان 5، ميرتس 4، الصهيونية الدينية 4، راعم 4 مقاعد.

وفي السياق، نشرت صحيفة "معاريف" نتائج استطلاعها الأسبوعي، وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الوزراء، كانت النتائج التالي: نتنياهو 44% ساعر40% نتنياهو 49% لبيد 40%، نتنياهو 39% بينت 37%.

#استطلاع راي #منصور عباس #الانتخابات الاسرائيلية

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