"يديعوت" ترد على تسيفي يحزكيلي: إيـران لن ولم تقرر لحماس ما ستفعله

القدس المحتلة /سما/

قال الكاتب الإسرائيلي اليؤور ليفي من صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء اليوم الجمعة، أن إيران لا تملي على حماس ما ستفعله.



أقوال اليؤور ليفي جاءت ردا على حديث تسيفي يحزكيلي في إذاعة 103Fm والذي قال أن إيـران هي التي تحدد ما يحدث في غزة بسبب أنها تمول حماس وتسلحها.



وأضاف ليفي، "شيء مهم نلخصه هذا الأسبوع ليس كل ما يحدث في غزة مرتبط بإيـران، ولا صلة بين إعادة انتخاب السنوار كزعيم لحماس وبين إيـران، وحتى لو انتُخب نـزار عـوض الله لهذا المنصب، فلن يكون لذلك علاقة بإيران.



واختتم الكاتب الإسرائيلي رده بالتأكيد على ذلك قائلاً "خذوها قاعدة: إيـران لن ولم تقرر لحماس ما ستفعله.