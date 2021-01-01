  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الاردن يؤكد: لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

الجمعة 12 مارس 2021 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن يؤكد: لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس



عمان /سما/

 أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أنه لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 سبيلا لتحقيق السلام الشامل.

وبين خلال محادثات اجراها مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي خطورة الإجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام.

وثمن الصفدي مواقف الصين الداعمة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ووضع الصفدي وانغ يي في صورة التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والجهود المستهدفة إيجاد أفق سياسي للعودة لمفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل.

#الاردن #ايمن الصفدي #حل الدولتين #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بفتح: كان يجب التدرج بالعقوبات قبل فصل القدوة والرئيس توعد هؤلاء ..

القدوة : ما نشر على لساني كذب وتزوير وبعيدا عن المهنية ولم ادل باي تصريحات مسيئة

كميل أبو ركن: هذا ما ستفعله إسرائيل حال فوز حماس في الانتخابات القادمة..

اسعار العملات مقابل الشيكل

اكتشاف وفاة المطربة السورية أمينة شعبان بعد يومين من الواقعة وإخبار من الجيران

الطقس: منخفض جوي عميق و قصير

فرانس برس: قلق في معسكر عباس من القدوة ودحلان والبرغوثي

الأخبار الرئيسية

الملك عبدالله

"هل كان لإسرائيل دور في منع الطائرة؟".. الأردن لبايدن: نحن إلى جانبك!

الصحة الفلسطينية توضح حقيقة "تصريحات" بشأن فقدان السيطرة على الوضع في الضفة

سهى عرفات

سهى عرفات توضح بشأن تصريحات منسوبة إليها حول فصل القدوة من حركة فتح

90

يديعوت: ماذا لو كان توزيع الكتل الانتخابية في إسرائيل ضمن معادلة "التسوية مع الفلسطينيين"؟

سسس

"عباد شمس الجنوب" ..الكشف عن تشكيل هيئة استخبارات إسرائيلية جديدة خاصة بقطاع غزة

اعلان سما رسائل