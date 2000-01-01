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تقارير: ميسي قد ينتقل إلى "ريال مدريد"!... وراموس يجهز له مفاجأة

الجمعة 12 مارس 2021 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقارير: ميسي قد ينتقل إلى "ريال مدريد"!... وراموس يجهز له مفاجأة



وكالات

كشفت تقارير صحفية عالمية أن الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قد ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني، فيما يجهز قائد الريال، سيرجيو راموس، مفاجأة له.

ونشرت شبكة "إسبن" الرياضية العالمية تقريرا حول احتمالية انتقال قائد البارسا، إلى الميرنغي، وسط مشاكل بين ميسي وإدارة برشلونة.


ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن هذا الأمر لاقى ترحيبا كبيرا من نجوم ريال مدريد، وبالأخص القائد سيرجيو راموس، الذي قدم عرضا مفاجئا لميسي في حال موافقته على الانتقال.

وقال مدافع ريال مدريد: "إذا قرر ميسي مغادرة كامب نو، والقدوم إلى سنتياغو برنابيو، يمكنه البقاء معي في المنزل، لحين البحث عن منزل في مدريد".

وتابع بقوله "سيجد ترحيبا كبيرا في مدريد، وسيكون مرتاحا بنسبة 100%، وسأكون أكثر من سعيد لفعل ذلك معه".

واستمر راموس قائلا "نحن مشجعو ريال مدريد، اضطررنا لتحمل أفضل سنوات ميسي مع فريق آخر، لذا فإن عدم الاضطرار لمواجهته سيكون أمرا رائعا".

واستدرك بقوله "من الواضح أن وجوده معنا سيساعدنا على الفوز وتحقيق المزيد من النجاح، ومن الغباء القول إنه لن يكون كذلك".

أما عن إمكانية تحقيق المعادلة بالعكس، فقال راموس إن انتقاله إلى برشلونة ليس مطروحا على مائدة التفاوض أبدا.

وأوضح بقوله "لا توجد فرصة على الإطلاق، أحب رئيس برشلونة الجديد، خوان لابورتا، والتقيت به أكثر من مرة وأحببته، لكن الأمر مشابه لعدم رؤية تشافي أو كارلوس بويول يوقع مع مدريد؛ الأمر يعمل في الاتجاه الآخر أيضًا وهناك من لن يلعب أبدًا مع برشلونة".

وأتم بقوله "هناك بعض الأشياء التي لا يشتريها المال".


يذكر أن ميسي انضم إلى برشلونة، عام 2000، عندما كان عمره 13 عاما، وبدأ ظهوره مع الفريق في 2004، وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 650 هدفا، ولكنه واجه مؤخرا مشاكل محتدمة مع إدارات البارسا وسط تدني مستوى الفريق، وهو ما فتح الباب أمام رحيله نهاية الموسم الجاري بنهاية عقده بصورة رسمية.

يعتبر كل من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي المرشحين المفضلين في السباق لانتزاع الرياضي الفائز بالكرة الذهبية ست مرات، على الرغم من أن أندية مثل مانشستر يونايتد ويوفنتوس يقال إنها حريصة للغاية على شراء اللاعب.

في السابق، قال ميسي إنه لن يتخذ قرارًا بشأن مستقبله في كامب نو حتى يجري محادثة مع رئيس النادي الجديد.

وذكرت صحيفة "ماركا الإسبانية" نقلاً عن مصدر مقرب من النادي أن ليونيل ميسي أكثر انفتاحًا بشأن فكرة البقاء في برشلونة.

#ميسي #برشلونة #ريال مدريد #سيرجيو راموس

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