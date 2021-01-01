  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

على خلفية الواقعة الدبلوماسية مع الأردن... إسرائيل تصدر قرارا جديدا

الجمعة 12 مارس 2021 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
على خلفية الواقعة الدبلوماسية مع الأردن... إسرائيل تصدر قرارا جديدا



القدس المحتلة/سا/

اتخذت إسرائيل، مساء اليوم الجمعة، قرارا جديدا على خلفية الأزمة مع الأردن إثر إلغاء ولي العهد الحسين بن عبد الله زيارته إلى المسجد الأقصى بسبب خلاف مع السلطات الإسرائيلية.

قالت قناة "كان" الرسمية: "على خلفية الواقعة الدبلوماسية مع الأردن التي أدت إلى إلغاء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإمارات، وافقت الحكومة على إدخال عمال أردنيين إلى أراضيها".

وأضافت: "أعلنت إسرائيل عن خطوة في اتجاه تسوية الخلاف (بين البلدين) من خلال السماح  بإدخال 700 عامل أردني يعملون في مجال الفندقة إلى إيلات".


وسيتم إخضاع العمال الأردنيين إلى فحص كورونا، ووضعهم في الحجر الصحي لحين ظهور نتائج الاختبارات، قبل السماح لهم بالعمل في فنادق المدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر جنوبي إسرائيل.

وألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة له أمس الخميس إلى الإمارات، بسبب صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية.

جاء ذلك غداة، إلغاء ولي عهد الأردن الأمير الحسين زيارته، مساء الأربعاء الماضي إلى المسجد الأقصى الواقع تحت الوصاية الهاشمية في اللحظة الأخيرة بعد خلافات مع السلطات الإسرائيلية تتعلق بالترتيبات الأمنية.

وذكرت قناة "كان" اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر لم تسمه في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن إسرائيل خرقت اتفاقا مع الجانب الأردني يقضي بدخول الأمير الحسين إلى الحرم القدسي دون أن ترافقه أية قوات إسرائيلية.

وأضاف المصدر: "وضع الأردن شرطا- بألا يرافق الحراس التابعون لجهاز الشاباك (الأمن العام الإسرائيلي) والشرطة الأمير لدى دخوله الأقصى، ولم تحترم إسرائيل ذلك".

#الاردن #اسرائيل #ولي الهدي الاردني #الحسين بن عبد الله #المسجد الاقصى #بنيامين نتنياهو #الامارات #ايلات #الحجر الصحي

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بفتح: كان يجب التدرج بالعقوبات قبل فصل القدوة والرئيس توعد هؤلاء ..

القدوة : ما نشر على لساني كذب وتزوير وبعيدا عن المهنية ولم ادل باي تصريحات مسيئة

كميل أبو ركن: هذا ما ستفعله إسرائيل حال فوز حماس في الانتخابات القادمة..

اسعار العملات مقابل الشيكل

اكتشاف وفاة المطربة السورية أمينة شعبان بعد يومين من الواقعة وإخبار من الجيران

الطقس: منخفض جوي عميق و قصير

فرانس برس: قلق في معسكر عباس من القدوة ودحلان والبرغوثي

الأخبار الرئيسية

الملك عبدالله

"هل كان لإسرائيل دور في منع الطائرة؟".. الأردن لبايدن: نحن إلى جانبك!

الصحة الفلسطينية توضح حقيقة "تصريحات" بشأن فقدان السيطرة على الوضع في الضفة

سهى عرفات

سهى عرفات توضح بشأن تصريحات منسوبة إليها حول فصل القدوة من حركة فتح

90

يديعوت: ماذا لو كان توزيع الكتل الانتخابية في إسرائيل ضمن معادلة "التسوية مع الفلسطينيين"؟

سسس

"عباد شمس الجنوب" ..الكشف عن تشكيل هيئة استخبارات إسرائيلية جديدة خاصة بقطاع غزة

اعلان سما رسائل