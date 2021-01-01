الحكومة الاسرائيلية توافق على دخول 700 عامل أردني إلى مدينة إيلات

القدس المحتلة /سما/

وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على اقتراح وزارة الصحة، الذي يقضي بدخول الأردنيين العاملين في قطاع الفنادق في مدينة إيلات (جنوب البلاد) وسيدخل 700 عامل عبر معبر عربة في موعد لم يحدده وزير الداخلية بعد.

وسيتعين على كل عامل أردني من الوافدين الخضوع لاختبار فحص وباء كورونا عند دخوله الأراضي الإسرائيلية ثم عزله، تحت مسؤولية الفنادق، وفقا لتوجيهات وزارة الصح الإسرائيلية.

وفي السياق سيسمح للممثلين الدبلوماسيين بعبور نقاط العبور في طابا مع مصر وعلى الحدود بين الأردن وإسرائيل.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد قامت بغلق الحدود البرية مع الأردن ومصر لوقف تفشي وباء كورونا في البلاد

وسمحت السلطات بإعادة فتح الفنادق والمطاعم في إسرائيل بداية هذا الأسبوع في ظل انخفاض في حالات الإصابة بالوباء الجديد في البلاد ومكن أن تستوعب غرف الاستقبال وغرف الطعام في الفنادق ما يصل إلى 50 في المئة من طاقتها، بحد أقصى 300 شخص، كما سيتم السماح لـ 5 في المئة منهم بالعودة عند تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا.

وسجلت إسرائيل اليوم الجمعة 2500 إصابة جديدة بوباء كورونا فقط خلال الـ 24 ساعة المنصرمة وبلغ معدل الإيجابية لاختبارات الفحص 3.1 في المئة، فيما بلغت حالات الوفيات 5980 حالة منذ تفشي الوباء في البلاد.

وقامت إسرائيل بتطعيم 5.117.096 بالجرعة الأولى في ما استفاد من الجرعة الثانية 4.094.073 إلى حدود الآن.