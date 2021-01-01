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أهالي "جلجولية" و"أم الفحم" يحتجّون على انتشار الجريمة وتواطؤ الشرطة

الجمعة 12 مارس 2021 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهالي "جلجولية" و"أم الفحم" يحتجّون على انتشار الجريمة وتواطؤ الشرطة



القدس المحتلة /سما/

شارك أهالي بلدتي جلجولية وأم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الجمعة، في مظاهرتين حاشدتين، احتجاجًا على تفشي العنف والجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال الإسرائيلي في التستّر على المجرمين، وعدم القيام بواجباتها في هذا الشأن.

وخرج في مظاهرة جلجولية التي دعت إليها لجنة المتابعة والمجلس المحلي، الآلاف من المتظاهرين، من بينهم أعضاء اللجنة الشعبية وعدد من نواب القائمة المشتركة ونشطاء من مختلف الأطر والأحزاب الفاعلة على الساحة المحلية.

وانطلقت المظاهرة من مسجد الروضة في جلجولية بعد أداء صلاة الجمعة، ثم توجه المتظاهرون سيرًا على الأقدام إلى الشارع الرئيسي في القرية وجرى إغلاقه أمام حركة السير.

وهتف المتظاهرون بعبارات منددة بسياسة الشرطة وتقاعسها في لجم الجريمة وجمع السلاح غير المرخص، كما رفعوا صور ضحايا جرائم القتل في القرية.

وفي مدينة أم الفحم، احتجّ المئات للأسبوع التاسع على التوالي بعد أداء صلاة الجمعة في ساحة البلدية، على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.

وأغلق المتظاهرون، شارع 65 في مدخل أم الفحم، أمام حركة السير من كلا الاتجاهين، أثناء احتجاجهم، الذ جاء استمرارًا لنضال سلمي بمبادرة الحراك الفحماوي الموحد تحت شعار "امتحان جمعة الغضب 9".

#جلجولية #أم الفحم #الداخل المحتل #المجتمع العربي #الجريمة والعنف

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