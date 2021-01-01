جلجولية وأم الفحم تتظاهران ضد الجريمة و تواطؤ الشرطة..فيديو

أم الفحم /سما/

نُظمت في جلجولية وأم الفحم بعد ظهر اليوم، الجمعة، مظاهرتين حاشدتين بمشاركة الآلاف من المجتمع العربي احتجاجا على تفشي العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة في أعقاب مقتل الفتى محمد عدس.

وشارك في مظاهرة جلجولية التي دعت إليها لجنة المتابعة والمجلس المحلي، الآلاف من المتظاهرين بينهم أعضاء اللجنة الشعبية وعدد من نواب القائمة المشتركة ونشطاء من مختلف الأطر والأحزاب الفاعلة على الساحة المحلية.



وانطلقت المظاهرة من مسجد الروضة في جلجولية بعد أداء صلاة الجمعة، ثم توجه المتظاهرون سيرا على الأقدام إلى الشارع الرئيسي في القرية وجرى إغلاقه أمام حركة السير.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة الشرطة وتقاعسها في لجم الجريمة وجمع السلاح غير المرخص، كما رفعوا صور ضحايا جرائم القتل في القرية.

وفي مدينة أم الفحم، تظاهر المئات للأسبوع التاسع على التوالي بعد أداء صلاة الجمعة في ساحة البلدية، احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.

واتجه المتظاهرون سيرا على الأقدام نحو شارع 65 في مدخل أم الفحم، حيث جرى إغلاق الشارع أمام حركة السير من كلا الاتجاهين.



وتأتي هذه المظاهرة استمرارا لنضال سلمي بمبادرة الحراك الفحماوي الموحد تحت شعار "امتحان جمعة الغضب 9".

هذا، وقُتل منذ مطلع العام الجديد 2021 في البلدات العربية، 17 ضحية وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا ومحمد عدس (15 عاما) من جلجولية.