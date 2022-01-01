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مجموعة فلسطين في السعودية..الإعلان عن أسماء الدول المستضيفة لمباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022

الجمعة 12 مارس 2021 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجموعة فلسطين في السعودية..الإعلان عن أسماء الدول المستضيفة لمباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022



الرياض/سما/

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، الدول المستضيفة لمجموعات التصفيات الآسيوية الثمانية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وستقام تصفيات كأس العالم بنظام التجمع خلال الفترة من 31 مايو/ أيار ولغاية 15 يونيو/ حزيران 2021، في عدة دول، وفقا لما نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية.

حيث تستضيف السعودية منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبها كل من أوزبكستان وسنغافورة واليمن وفلسطين.

كما تستضيف الصين مباريات المجموعة الأولى التي تضم سوريا المتصدرة والفلبين والمالديف وغوام، في حين تستضيف الكويت المجموعة الثانية التي تضم أستراليا المتصدرة والأردن ونيبال والصين تايبيه.

وستقام مباريات المجموعة الثالثة في البحرين، والتي تضم منتخبات العراق المتصدر وإيران وهونغ كونغ وكمبوديا.


من جهتها، تستضيف قطر منظمة كأس العالم 2022، مباريات المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبها عمان وأفغانستان والهند وبنغلادش، في حين تستضيف اليابان مباريات المجموعة السادسة التي تضم أيضاً قرغيزستان وطاجيكستان وميانمار ومنغوليا.

كما ستقام مباريات المجموعة السابعة في الإمارات، والتي تضم كذلك منتخبات فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، في حين تستضيف كوريا الجنوبية المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً تركمانستان المتصدرة ولبنان وكوريا الشمالية وسريلانكا.

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