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فيديو: وفاة "الحاجة زينب" التي كرمها السيسي بعد تبرعها بقرطها الذهبي لدعم مصر

الجمعة 12 مارس 2021 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: وفاة "الحاجة زينب" التي كرمها السيسي بعد تبرعها بقرطها الذهبي لدعم مصر



القاهرة/سما/


توفيت، صباح اليوم الجمعة، الحاجة زينب مصطفى مسعد الملاح، والشهيرة بـ"الحاجة زينب" عن عمر يناهز الـ100 عاما، والتي تبرعت بقرطها الذهبي لصالح صندوق "تحيا مصر" .

ووفقا لموقع بوابة "الأهرام"، فإن الحاجة زينب من قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.


وكانت الحاجة زينب تعاني من ضعف الإبصار "كفيفة" وأعلنت عن تبرعها بقرطها ذهبي مساهمة في بناء مصر الجديدة ودعما للرئيس، واستقبلها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى وقتها بقصر الرئاسة لتكريمها.

وقد أهدى السيسي لها رحلة "حج" على نفقته الخاصة، وأمر بشراء قرطها الذهبي مرة أخري ليتم وضعه مع صورة لها في مقر رئاسة الجمهورية.
ونقلت "الأهرام" عن نجلها قوله إن "والدته رحلت عن عمر ناهز 100 عام، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة"، مشيرا إلى أن تشييع الجثمان سيكون بعد صلاة الجمعة اليوم.

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