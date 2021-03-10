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وفاة الشاعر الأردني "جريس سماوي"

الجمعة 12 مارس 2021 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الشاعر الأردني "جريس سماوي"



عمان/سما/

فقدت الساحة الثقافية الأردنية والعربية في (10-3-2021) الشاعر الأردني جريس سماوي، الذي وافته المنية جراء اصابته بفايروس كورونا.

وقد نعى وزير الثقافة الأردني علي العايد الراحل سماوي وقال؛ "إن رحيل الشاعر سماوي يعد خسارة كبيرة للوطن، وخسارة للثقافة العربية التي كان أحد رموزها، لاسيما وأنه كان يعد علامة فارقة ليس في المشهد الشعري الأردني وحسب، إنما الثقافي والإعلامي العربي." وأكد الوزير العايد إسهام الراحل "في بناء الوجدان الثقافي والوطني، من خلال رؤيته الشعرية الوطنية والعروبية التي استقاها من ينابيع الأصالة والقيم الراسخة للإنسان الأردني المعطاء".

يذكر أن عددا من المثقفين والإعلاميين الأردنيين والعرب عبروا عن حزنهم وصدمتهم لرحيل الفقيد. حيث كتب الموسيقار اللبناني مارسيل خليفة على صفحته على الفيسبوك عن فقدانه لصديقه جريس سماوي وقال: "أيها الشاعر الجميل، ما زلت انتظر طيفك على ضفاف نهر الاْردن فلا تمضي بعيدا... ها أنا أمام " المغطس "أنتظر مجيئك....هل تجيء؟!"

 

إلى " جريس سماوي " - قلب الحب - أَتَذْكُرْ يا صديقي عندما زرنا " المَغْطَسْ " في نهر الأردن . وكم حلمنا بأن نرى " طيفه "...

Posted by Marcel Khalife on Wednesday, March 10, 2021


وكتب الشاعر اللبناني زاهي وهبي على صفحته في تويتر معزيا بفقدان الشاعر سماوي: "كم امتزجَ فيكَ شغفُ العشّاقِ بقداسةِ يومِ الأحد.... فهل كثيرٌ على الشِّعرِ أن يبكيكَ الآن...إلى الأبد".

 


فيما عبرت الإعلامية الأردنية علا الفارس عن حزنها وتعازيها لفقدان الراحل: "وداعا جريس سماوي... الله يرحمك ويغفر لك... صادق المواساة وخالص التعازي... في أسبوع واحد رحيل الشقيق أولا، والآن جريس، والسبب كورونا".


بينما كتب رئيس الوزراء الأردني الأسبق سمير الرفاعي في صفحته على تويتر عن مشاعره المختلطة ما بين الحزن والغضب؛ جراء فقدان الشاعر الراحل نتيجة إصابته بفايروس كورونا: "يختلط الحزن بالغضب ونحن ننعى في كل يوم أصدقاء وأحبة، ونخسر إخوة أعزاء، وقامات وطنية نتيجة لهذا الوباء والابتلاء. رحم الله المثقف والأديب والرجل العصامي جريس سماوي الذي غادرنا بهدوء".


يذكر أن سماوي كان شاعرا وأديبا وإعلاميا بارزا على الساحة الثقافية الأردنية، درس الأدب الإنجليزي والفلسفة وفن الاتصالات الإعلامية في أمريكا. عمل لاحقا في التلفزيون الأردني، وعمل كذلك مديرا عاما لمهرجان جرش للثقافة والفنون حتى عام 2006، وتسلم منصب أمين عام وزارة الثقافة الأردنية، ثم وزيرا للثقافة عام 2011.

للراحل جريس سماوي مجموعة شعرية بعنوان "زلة أخرى للحكمة"، وقد ترجمت قصائده إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والرومانية والتركية. وقد أصدرت له مؤخرا جامعة كوستاريكا ترجمة بالإسبانية لمجموعة من قصائده صدرت في كوستاريكا، كما أصدرت جامعة إسطنبول مجموعة من أشعاره مترجمة إلى التركية. وصدر للراحل عدد من المسرحيات الغنائية.

#وفاة الشاعر الاردني جريس سماوي #جريس سماوي

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