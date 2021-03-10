وفاة الشاعر الأردني "جريس سماوي"

عمان/سما/

فقدت الساحة الثقافية الأردنية والعربية في (10-3-2021) الشاعر الأردني جريس سماوي، الذي وافته المنية جراء اصابته بفايروس كورونا.

وقد نعى وزير الثقافة الأردني علي العايد الراحل سماوي وقال؛ "إن رحيل الشاعر سماوي يعد خسارة كبيرة للوطن، وخسارة للثقافة العربية التي كان أحد رموزها، لاسيما وأنه كان يعد علامة فارقة ليس في المشهد الشعري الأردني وحسب، إنما الثقافي والإعلامي العربي." وأكد الوزير العايد إسهام الراحل "في بناء الوجدان الثقافي والوطني، من خلال رؤيته الشعرية الوطنية والعروبية التي استقاها من ينابيع الأصالة والقيم الراسخة للإنسان الأردني المعطاء".

يذكر أن عددا من المثقفين والإعلاميين الأردنيين والعرب عبروا عن حزنهم وصدمتهم لرحيل الفقيد. حيث كتب الموسيقار اللبناني مارسيل خليفة على صفحته على الفيسبوك عن فقدانه لصديقه جريس سماوي وقال: "أيها الشاعر الجميل، ما زلت انتظر طيفك على ضفاف نهر الاْردن فلا تمضي بعيدا... ها أنا أمام " المغطس "أنتظر مجيئك....هل تجيء؟!"





إلى " جريس سماوي " - قلب الحب - أَتَذْكُرْ يا صديقي عندما زرنا " المَغْطَسْ " في نهر الأردن . وكم حلمنا بأن نرى " طيفه "... Posted by Marcel Khalife on Wednesday, March 10, 2021



وكتب الشاعر اللبناني زاهي وهبي على صفحته في تويتر معزيا بفقدان الشاعر سماوي: "كم امتزجَ فيكَ شغفُ العشّاقِ بقداسةِ يومِ الأحد.... فهل كثيرٌ على الشِّعرِ أن يبكيكَ الآن...إلى الأبد".







فيما عبرت الإعلامية الأردنية علا الفارس عن حزنها وتعازيها لفقدان الراحل: "وداعا جريس سماوي... الله يرحمك ويغفر لك... صادق المواساة وخالص التعازي... في أسبوع واحد رحيل الشقيق أولا، والآن جريس، والسبب كورونا".

وداعا جريس سماوي ..... الله يرحمك ويغفر لك ... صادق المواساة وخالص التعازي ... في اسبوع واحد رحيل الشقيق اولا والآن جريس والسبب كورونا .......... pic.twitter.com/XWqxZx0yx8 — عُلا الفارس (@OlaAlfares) March 10, 2021



بينما كتب رئيس الوزراء الأردني الأسبق سمير الرفاعي في صفحته على تويتر عن مشاعره المختلطة ما بين الحزن والغضب؛ جراء فقدان الشاعر الراحل نتيجة إصابته بفايروس كورونا: "يختلط الحزن بالغضب ونحن ننعى في كل يوم أصدقاء وأحبة، ونخسر إخوة أعزاء، وقامات وطنية نتيجة لهذا الوباء والابتلاء. رحم الله المثقف والأديب والرجل العصامي جريس سماوي الذي غادرنا بهدوء".

يختلط الحزن بالغضب ونحن ننعى في كل يوم أصدقاء وأحبه، ونخسر إخوة أعزاء، وقامات وطنية نتيجة لهذا الوباء والابتلاء. رحم الله المثقف والأديب والرجل العصامي جريس سماوي الذي غادرنا بهدوء، تماما كما اتسمت حياته باللطف والهدوء. إنا لله وإنا إليه راجعون — Samir Al-Rifai. سمير زيد الرفاعي (@SamirAlRifai) March 11, 2021



يذكر أن سماوي كان شاعرا وأديبا وإعلاميا بارزا على الساحة الثقافية الأردنية، درس الأدب الإنجليزي والفلسفة وفن الاتصالات الإعلامية في أمريكا. عمل لاحقا في التلفزيون الأردني، وعمل كذلك مديرا عاما لمهرجان جرش للثقافة والفنون حتى عام 2006، وتسلم منصب أمين عام وزارة الثقافة الأردنية، ثم وزيرا للثقافة عام 2011.

للراحل جريس سماوي مجموعة شعرية بعنوان "زلة أخرى للحكمة"، وقد ترجمت قصائده إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والرومانية والتركية. وقد أصدرت له مؤخرا جامعة كوستاريكا ترجمة بالإسبانية لمجموعة من قصائده صدرت في كوستاريكا، كما أصدرت جامعة إسطنبول مجموعة من أشعاره مترجمة إلى التركية. وصدر للراحل عدد من المسرحيات الغنائية.