  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اسرائيل : 20 وفا و2509 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 12 مارس 2021 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل : 20 وفا و2509 إصابة جديدة بكورونا



القدس المحتلة / سما /

أفادت معطيات نشرتها وزارة رالصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، بتسجيل 2509 إصابات جديدة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 82,657 فحصا، فيما نسبة الفحوصات الإيجابية لكورونا انخفضت إلى 2.4%.

ويرقد في المستشفيات 613 مريضا بكورونا في حالة خطيرة، بينهم 212 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5975 منذ بداية الجائحة، بينهم 20 مريضا بكورونا توفوا منذ صباح أمس.

وأضافت الوزارة أن 5,110,698 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم بلقاح مضاد لكورونا، وأن 4,068,374 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم. وتراجع مُعامل تناقل العدوى إلى 0.83.

في غضون ذلك، قال مدير عام شركة "فايزر"، ألبرت بورلا، للقناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، أمس، إن شركته اختارت إسرائيل لتزويدها بكميات اللقاحات الكبيرة لعدة أسباب: عدد السكان القليل نسبيا، جهاز الصحة وجمع معطيات بواسطة صناديق المرضى ولا يوجد جهاز كهذا في دول كثيرة، والخبرة الإسرائيلية في إدارة أزمات بسبب الوضع الأمني في إسرائيل".

وقال بورلا إن اللقاح الذي تصنعه "فايزر" ناجع ضد الطفرة البريطانية، وأنه في هذه الأثناء الطفرة الوحيدة التي ينبغي الانشغال بها هي الطفرة الجنوب أفريقية.

وأضاف أنه خلال أسابيع سترسل "فايزر" طلبا إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية من أجل تطعيم الأولاد دون سن 16 عاما، وأنه "قريبا سنبدأ أبحاثا في سن 5 – 11 عاما بواسطة أطباء أطفال، وتنتهي بحلول نهاية العام الحالي. وهكذا سنتمكن من تطعيم جميع الأولاد في جهاز التعليم".

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة تكشف التفاصيل الكاملة لاغتيال الشهداء الصيادين الثلاثة

ناصر القدوة يرد على قرار فصله من مركزية فتح بثلاث كلمات!

عائلة شمالي تصدر بياناً بشأن الأحداث التي وقعت مع عائلة العرعير بحي الشجاعية

بعد 14 عاماً.. وصول القيادي في التيار الاصلاحي غسان جاد الله إلى غزة

في ذكرى استشهاد شقيقتها دلال.. رشيدة المغربي تستقيل من "ثوري فتح"

الضميري: فتح فصلت أربعة أعضاء من لجنتها المركزية منذ انطلاقتها

القدوة: قرار مركزية فتح بحقي"يثير الحزن والشفقة على ما آلت إليه الأمور في حركتنا"

الأخبار الرئيسية

انتخابات

فتح : لا صحة للمعلومات حول نية الرئيس تأجيل الانتخابات

قيادي بفتح: كان يجب التدرج بالعقوبات قبل فصل القدوة والرئيس توعد هؤلاء ..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الشيخ (تويتر)

حسين الشيخ : "من يعتقد انه كبير فهو كبير بفتح"

ناصر

القدوة : فصلي من "فتح" عمل جبان ولدي احترام كبير لدحلان

اعلان سما رسائل