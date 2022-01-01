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إيطاليا تعفي دولة عربية من ديونها

الجمعة 12 مارس 2021 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا تعفي دولة عربية من ديونها



روما/سما/


وقعت الحكومة الصومالية، اليوم الجمعة، اتفاقية الإعفاء من الديون مع نظيرتها الإيطالية في إطار اتفاقيات دول نادي باريس.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، أمس، أن الاتفاقية وقعها من جانب الحكومة الصومالية وزير المالية عبد الرحمن دوعالي بيلي، ومن الجانب الإيطالي سفيرها لدى الصومال البيرتو فيكي، والتي بموجبها تم إعفاء الصومال من 1.4 مليار العام الماضي.

وأعرب الوزير الصومالي عن شكره وتقديره لسعادة السفير وللحكومة الإيطالية بشكل عام على دعمهم الثابت للشعب الصومالي.

يذكر أن نادي باريس ‏هو مجموعة غير رسمية مكونة من مسؤولين ماليين مموّليين من 20 دولة تعد من أكبر الاقتصادات في العالم، وتقدم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون للدول المديونة بدلا من إعلان إفلاسها أو تخفيف عبء الديون بتخفيض الفائدة عليها، وإلغاء الديون بين الدول المثقلة بالديون ودائنيها

#ايطاليا #الصومال #دول نادي باريس

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