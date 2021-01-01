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وفاة ملك الزولو غودويل زويليثيني في جنوب إفريقيا

الجمعة 12 مارس 2021 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة ملك الزولو غودويل زويليثيني في جنوب إفريقيا



كيب تاون/سما/

قالت العائلة المالكة في جنوب إفريقيا في بيان الجمعة، إن ملك شعب الزولو غودويل زويليثيني توفي اليوم عن عمر ناهز 72 عاما، بعد مضاعفات صحية.


وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الملك أدخل إلى مستشفى "كوازولو ناتال" للعلاج من مرض السكري.

وجاء في بيان أصدره مؤسس حزب "حرية إنكاثا" الأمير مانجوسوثو بوثيليزي، نيابة عن العائلة المالكة أنه "بشكل مأساوي، وبينما كان لا يزال في المستشفى، تدهورت صحة جلالة الملك وتوفي بعد ذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم". 

وأضاف أنه "نيابة عن العائلة المالكة، نشكر الأمة على دعواتكم المتواصلة ودعمكم في هذا الوقت الصعب".

ويبلغ تعداد شعب الزولو حاليا حوالي 10 ملايين نسمة يستوطن معظمهم في جنوب إفريقيا وينتشر بعضهم في زيمبابوي وزامبيا وموزمبيق.

#ملك الزولو #غودويل زويليثيني #جنوب افريقيا #وفاة ملك الزولو

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