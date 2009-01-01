استطلاعان: تزايد احتمالات نتنياهو بتشكيل حكومة أو انتخابات خامسة

القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاعان جديدان نُشرا اليوم، الجمعة، تزايد احتمالات نجاح زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة المقبلة، أو التوجه إلى جولة انتخابات حامسة بحال عدم نجاحه بتشكيلها، في ظل استمرار تراجع قوة المعسكر المناوئ له. وتجاوزت القائمة العربية الموحدة (الإسلامية الجنوبية) نسبة الحسم في أحد الاستطلاعين، لكنها لم تتجاوزها في الاستطلاع الآخر، وذلك قبل 11 يوما للانتخابات.

وحسب استطلاع نشرته صحيفة "معاريف"، فإنه لو جرت الانتخابات الآن، لحصل معسكر نتنياهو على 46 مقعدا في الكنيست من دون حزب "يمينا": الليكود 27 مقعدا؛ شاس 8 مقاعد؛ "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد؛ الصهيونية الدينية والفاشية 4 مقاعد. وحصل حزب "يمينا" على 11 مقعدا، علما أن رئيسه، نفتالي بينيت، لم يعلن حتى الآن انضمامه إلى أحد المعسكرين، لكنه يشترط انضمامه للمعسكر المناوئ لنتنياهو بأن يتولى تشكيل حكومة ورئاستها.

في الجانب الآخر، تبدو قوة المعسكر المناوئ لنتنياهو أكبر، لكن لا يوجد قاسم مشترك بين جميع مركباتها، باستثناء السعي لإنهاء حكم نتنياهو: "ببش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، 20 مقعدا؛ "تيكفا حداشا"، برئاسة غدعون ساعر، 10 مقاعد؛ القائمة المشتركة 8 مقاعد؛ "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، 8 مقاعد؛ حزب العمل 5 مقاعد؛ ميرتس 4 مقاعد؛ "كاحول لافان"، برئاسة بيني غانتس، 4 مقاعد. وحصلت القائمة العربية الموحدة على 4 مقاعد، لكنها لا تعتبر أحد مركبات هذا المعسكر.

وحسب الصحيفة، فإنه بإمكان نتنياهو من الناحية النظرية تشكيل حكومة، لكنه بحاجة إلى دعم من "يمينا" والقائمة العربية الموحدة. وأضافت الصحيفة أن تشكيل المعسكر المناوئ لنتنياهو حكومة تستند إلى "يمينا" والقائمة العربية الموحدة هو سيناريو غير معقول.

نتنياهو في النقب، الشهر الحالي (صفحة نتنياهو في "فيسبوك")

وفيما يتعلق بالمرشح الأنسب لتشكيل حكومة، حصل نتنياهو على أكبر تأييد مقابل كل واحد من خصومه: نتنياهو 44%، ساعر 40%؛ نتنياهو 49%، لبيد 40%؛ نتنياهو 39%، بينيت 37%.

لم تتجاوز القائمة العربية الموحدة نسبة الحسم في الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم. لكن بحسب هذا الاستطلاع، فإن لنتنياهو أغلبية 61 عضو كنيست.

معسكر نتنياهو: الليكود 30 مقعدا؛ "يمينا" 11 مقعدا؛ شاس 8 مقاعد؛ "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد؛ تحالف الصهيونية الدينية والفاشية 5 مقاعد.

المعسكر المناوئ لنتنياهو: "ييش عتيد" 18 مقعدا؛ "تيكفا حداشا" 10 مقاعد؛ القائمة المشتركة 9 مقاعد؛ "يسرائيل بيتينو" 7 مقاعد؛ حزب العمل 6 مقاعد؛ "كاحول لافان" 5 مقاعد؛ ميرتس 4 مقاعد.

وأظهر هذا الاستطلاع أن الموضوع الأهم الذي يتعين على الحكومة المقبلة العناية يتعلق بالأزمة الاقتصادية (53%)، بينما اعتبر 18% فقط أن الموضوع الأهم هو جائحة انتشار فيروس كورونا، 15% أشاروا إلى الشروخ في المجتمع الإسرائيلي، بينما اختار 4% فقط موضوع النووي الإيراني وموضوع السياسة الخارجية.

وقال 52% إن الكنيست هي التي تحسم بتشريع قوانين، بينما اعتبر 38% أن المحكمة العليا التي تحسم في هذه الناحية. وعارض 62% تقييد ولاية نتنياهو، المستمرة منذ العام 2009، إضافة إلى ثلاث سنوات في التسعينيات، لكنهم أيدوا تحديد ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلية بشكل عام. وقال 27% إنه لا ينبغي تحديد مدة ولاية رئيس الحكومة.

وفحص الاستطلاع تعريف المستطلعين لهويتهم السياسية: 37% يمين؛ 21% يمين – وسط؛ 20% وسط؛ 11% يسار. ووصف 28% من العلمانيين اليهود أنفسهم بأنهم يمين؛ 23% وسط – يمين؛ 13% وسط – يسار؛ 7% يسار.