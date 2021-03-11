لبنان يدعو الشركات إلى بدء التنقيب عن النفط ردا على الشروط الإسرائيلية

بيروت/سما/

كشفت صحيفة عربية، اليوم الجمعة، عن دعوة لبنان الشركات النفطية إلى بدء التنقيب في المنطقة عند حدوده الجنوبية ردا على الشروط الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن لبنان أقدم على خطة بديلة لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية من خلال مطالبة الأمم المتحدة​ بتشجيع الشركات النفطية المتعاقدة مع لبنان للبدء بأعمالها فورا، وذلك للضغط على إسرائيل لاستئناف المفاوضات، والمباشرة باستفادة لبنان من ثروته النفطية.



وبحسب الصحيفة، حث رئيس مجلس النواب نبيه بري القائمة بمقام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان منسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي "على ضرورة تشجيع الشركات النفطية التي رست عليها مناقصات الاستثمار للتنقيب في المياه اللبنانية للبدء بأعمالها فوراً، سيما وأنها حددت عدة مواعيد ولم تلتزم بها وكان آخرها شهر شباط الماضي"، معتبراً أن "البدء بهذه بالأعمال من أهم المساعدات التي تقدم للبنان في هذه المرحلة".

وقالت مصادر لبنانية مواكبة لمفاوضات الترسيم أن هذه الدعوة "تمثل حلاً لكسر المراوحة التي تصر تل أبيب عليها"، معتبرة في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" أن البدء في التنقيب "سيتيح للبنان الاستفادة من ثرواته ويحمي المصالح اللبنانية". وشددت على أن استخراج الطاقة "سيمثل حلاً ضرورياً للأزمات المالية والمعيشية والاقتصادية التي تعصف بلبنان".

وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، بوساطة أمريكية ورعاية من الأمم المتحدة، في محاولة لحل نزاع بشأن حدودهما البحرية والذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.