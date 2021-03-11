أبو تريكة "إرهابي" حتى 2023

القاهرة / وكالات /

أيدت أعلى محكمة للطعون في مصر، يوم الخميس، إدراج لاعب منتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، على "قوائم الإرهاب" مجددا حتى العام 2023، وفق إعلام محلي.

وبحسب صحيفة "الشروق" المحلية الخاصة، فإن "محكمة النقض، قضت بتأييد قرار محكمة الجنايات (الصادر عام 2018) بإدراج لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة و1528 شخصًا من بينهم قيادات بجماعة الإخوان، على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات تنتهي في 1 مايو (آيار) 2023".

وأوضحت الصحيفة، أنه "بموجب حكم النقض، يصبح قرار إدراج أبو تريكة ومن معه نهائيا ولا يجوز الطعن عليه".

ومن آثار القرار الجديد "الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد"، وفق المصدر ذاته.

وذكرت "الشروق"، أن "الحكم يتضمن 1529 شخصا من بينهم عدد كبير من الشخصيات العامة على رأسهم أبو تريكة، ورجل الأعمال (المحبوس حاليا) صفوان ثابت".

ومن بين رموز الإخوان يضم "أبناء الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي، والمرشد الحالي المحبوس محمد بديع، والسابق المتوفي محمد مهدي عاكف، ومحمود حسين (قيادي متواجد بالخارج)، ومحمود عزت (قائم بأعمال المرشد المحبوس)، وحمزة زوبع (إعلامي يتواجد بالخارج)، ومحمد البلتاجي (محبوس)، وجمال حشمت، وقطب العربي (قياديان بالخارج)".

ووفق الصحيفة، فإن "هذا الإدراج هو الثاني بحق أبو تريكة، حيث تم إدراجه بقرار من محكمة جنايات القاهرة لمدة 5 سنوات منذ 12 كانون الثاني/ يناير 2017".

وفي 4 تموز/ يوليو 2018، قضت محكمة النقض في حكم نهائي بإلغاء القرار الصادر في 2017، بإدراج أبو تريكة و1537 شخصًا على قوائم الإرهاب.

ولم يصدر بيان بشأن هذا الحكم من محكمة النقض، كما لم يصدر تعليق فوري من اللاعب المصري السابق أبو محاميه حول ذلك.