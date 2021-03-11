  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

اكتشاف وفاة المطربة السورية أمينة شعبان بعد يومين من الواقعة وإخبار من الجيران

الجمعة 12 مارس 2021 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف وفاة المطربة السورية أمينة شعبان بعد يومين من الواقعة وإخبار من الجيران



دمشق/سما/

تم اكتشاف وفاة المطربة الإذاعية السورية أمينة شعبان في منزلها بدمشق بعد يومين على موتها وإثر بلاغ من الجيران بانبعاث رائحة من منزلها.  

وقال فرع دمشق لنقابة فناني سوريا إن قسم شرطة عرنوس تلقى إخبارا من جيران المطربة "بصدور رائحة غريبة من منزلها" وتم العثور عليها متوفاة في المنزل.

وذكرت النقابة أنه وبعد "زيارة قسم شرطة عرنوس "أكدت الشرطة اكتشاف وفاتها بعد يومين من تاريخ الوفاة".

تكاد تكون المعلومات عن شعبان معدومة، باستثناء لمحة عنها نشرها موقع متخصص بالسينما، وحوار أجرته معها إذاعة دمشق في 2018.

وحسب الحوار الذي أجرته إذاعة دمشق معها هي ابنة الموسيقي فؤاد محفوظ الذي كان من مؤسسي الإذاعة السورية مع يحيى الشهابي، حيث تتحدث شعبان عن أن والدها لم يكن يرغب في دخولها عالم الغناء، فدخلت عالم التمثيل وشاركت بعدد من المسرحيات.

وغنت كل ألوان الغناء، وكانت لها أغان من ألحان عبد الفتاح السكر.

وبعد وفاة والدها عادت إلى الغناء وكانت "بلدي أنا" أولى أغانيها، ثم لحّن لها طلال مداح أغنية "اديني عهد الهوى"، وهو اللحن الذي أوصلها إلى مصر، وهناك لحّن لها سيد مكاوي، "أهلا وسهلا بيك يا روح قلبي" أول أغانيها في القاهرة، ثم لحّن لها محمد الموجي أغنية "هو ده وقته".

ولها أغان وطنية منها "لي الفخر أني سورية"

#وفاة مطربة سورية #امينة شعبان #دمشق #فناني سوريا #وفاة المطربة الاذاعية السورية

الأكثر قراءة اليوم

دحلان يعلق على قرار فصل ناصر القدوة من حركة فتح وهذا ما قاله ..

ما هو سبب منع ولي العهد الاردني من زيارة الأقصى ؟

داخلية غزة تكشف التفاصيل الكاملة لاغتيال الشهداء الصيادين الثلاثة

ناصر القدوة يرد على قرار فصله من مركزية فتح بثلاث كلمات!

عائلة شمالي تصدر بياناً بشأن الأحداث التي وقعت مع عائلة العرعير بحي الشجاعية

بعد 14 عاماً.. وصول القيادي في التيار الاصلاحي غسان جاد الله إلى غزة

في ذكرى استشهاد شقيقتها دلال.. رشيدة المغربي تستقيل من "ثوري فتح"

الأخبار الرئيسية

فتح : قطار الانتخابات لن ينطلق الا بإنطلاق قطار الحريات واغلاق ملف الاعتقال السياسي

ناصر

القدوة : فصلي من "فتح" عمل جبان وخطر على الحركة ولدي احترام كبير لدحلان

860x484 - 2021-03-11T215657.136

هذا ما ستقترحه فرنسا وألمانيا ومصر والأردن على الإسرائيليين والفلسطينيين لتحقيق السلام

الجيش الاسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار وإطلاق القبة الحديدية نتيجة تشخيص خاطئ

كوشنر يؤلف كتاباً يسلط فيه الضوء على دوره في تحقيق إنجازات خارقة لإسرائيل

اعلان سما رسائل