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صحيفة: تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم في شرق المتوسط

الجمعة 12 مارس 2021 07:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم في شرق المتوسط



طهران /سما/

ذكرت صحيفة "إندبندنت" بنسختها الفارسية أن سفينة تجارية إيرانية أصيبت بصاروخ يحتمل أن يكون من نوع جو - أرض تسبب بحريق في عدة حاويات على ظهر السفينة.

وقالت الصحيفة إن صاروخا ضرب صباح الخميس سطح سفينة الحاويات الإيرانية "شهر كرد" شرق البحر المتوسط ​​بالقرب من المياه الإقليمية لسوريا، ما أدى إلى تدمير عدة حاويات ونشوب حريق صغير على ظهر السفينة.

وأضافت أن الهجوم ربما تم بصواريخ أرض جو بدون رأس حربية قوية أو صواريخ مدفعية دقيقة التوجيه بدون رأس حربية، مشيرة إلى أنه وبالنظر إلى قرب المكان من المياه الإقليمية الإسرائيلية، يبدو أن الهجوم نفذه الجيش الإسرائيلي ردا على الهجوم البحري للحرس الثوري الإيراني على السفينة التجارية الإسرائيلية "هيليوس راي" في المياه الإقليمية لسلطنة عمان فيما نفت إسرائيل أي علاقة لها بالهجوم على السفينة الإيرانية.

ومطلع الشهر الحالي، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهاما مباشرا لإيران باستهداف سفينة إسرائيلية في مياه الخليج قبالة سواحل عمان نهاية الشهر الماضي، فيما نفت طهران هذه الاتهامات.

#صحيفة اندبندنت #ايران

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