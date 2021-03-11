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الدوري الأوروبي: ميلان يخرج بتعادل في الوقت القاتل من عرين مانشستر يونايتد (فيديو)

الجمعة 12 مارس 2021 07:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدوري الأوروبي: ميلان يخرج بتعادل في الوقت القاتل من عرين مانشستر يونايتد (فيديو)



لندن/سما/

فرض ميلان الإيطالي التعادل على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن ذهاب دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وافتتح "الشياطين الحمر" باب التسجيل عن طريق الإيفواري أماد ديالو تراوري في الدقيقة الـ50 من عمر اللقاء.


وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة خطف "الروسونيري" هدف التعادل عن طريق الدنماركي سيمون كايير في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.


وبهذا التعادل، ظلت تذكرة الدور ربع النهائي حائرة بين الفريقين مع أفضلية نسبية للميلان لتسجيله خارج قواعده، بانتظار مباراة الإياب في إيطاليا الخميس المقبل.

وفي مباريات أخرى، تغلب أياكس أمستردام الهولندي على ضيفه يونغ بويز السويسري بثلاثية نظيفة، وفاز فياريال الإسباني على مضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدفين دون مقابل، وتعادل سلافيا براغ التشيكي وضيفه غلاسكو رينجرز الإسكتلندي بهدف لكل منهما.

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