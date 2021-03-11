مادة غذائية تساعد على تخفيض "ضغط الدم"

وكالات

كشفت الدكتورة ميغان بيرد أخصائية التغذية، ماذا سيحدث عند تناول القرع المسكي بصورة منتظمة.

ويشير موقع Shape.com، إلى أن الخبيرة تؤكد على أن كوبا واحدا من هذا النوع من القرع يحتوي على 31 ملليغرام من فيتامين C، الذي بفضله يزداد إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن تدمير الفيروسات والبكتيريا.



وتقول بيرد، "إن مادة بيتا كاروتين الموجودة في القرع، ضرورية لعمل خلايا الدم البيضاء، ومكافحة مسببات الأمراض. كما أنها تلعب دورا رئيسيا في تخفيض الالتهابات وتعزز منظومة المناعة".

وتضيف، كما هو معلوم تتحول بيتا كاروتين في الجسم إلى فيتامين A، المهم والضروري لصحة العيون، حيث يساعد في حالة جفاف العيون ويحمي القرنية.

وتشير الخبيرة، إلى أن القرع المسكي غني بعنصر البوتاسيوم، حيث يحتوي كوب منه على 582 ملليغراما منه. وهذا العنصر بمشاركة الكاروتينات- بيتا كاروتين واللوتين وزياكسانثين يساعد على استرخاء جدران الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى إعادة ضغط الدم إلى مستواه الطبيعي.

وتضيف، وبالنظر لاحتواء القرع المسكي على نسبة عالية من الكالسيوم والمغنيز فإنه يساعد على تقوية العظام. كما أن كمية الألياف الغذائية الموجودة فيه (7 غرامات في الكوب) يساعد على تحسين عملية الهضم، وتقول "يمتص القرع ببطء، لذلك لا يحصل ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر بالدم، وهذا مهم جدا لمنع الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية".