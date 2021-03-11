  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

نتنياهو لمحمد بن زايد: أنت زعيم عظيم

الجمعة 12 مارس 2021 06:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو لمحمد بن زايد: أنت زعيم عظيم



القدس المحتلة/سما/

أجرى رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مكالمة هاتفية مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بعد إلغاء رحلته إلى الإمارات بسبب صعوبات في تنسيق الرحلات الجوية مع الأردن.

ونقل صفحة تابعة لخارجية الاحتلال عن نتنياهو قوله: "تحدثت للتو مع الشيخ محمد بن زايد، وهو زعيم عظيم. الإمارات تنوي الاستثمار في مشاريع مختلفة في إسرائيل مبلغا طائلا بقدر 10 مليارات دولار".

واتفق نتنياهو مع ابن زايد على ثلاثة أشياء، حيث قال: أولا، اتفقنا على أنني سأقوم بزيارتي قريبا جدا.

وتابع "سنعمل على دفع جواز السفر الأخضر بين إسرائيل والإمارات قدما، وثالثا: وهذه هي أخبار هامة جدا بالنسبة لمواطني إسرائيل، الإمارات تنوي الاستثمار في مشاريع مختلفة في دولة إسرائيل وبوسائل متنوعة مبلغا طائلا يقدر بـ 10 مليارات دولار.

وأوضح نتنياهو "البروفيسور سيمخون، وهو رئيس المجلس الاقتصادي الوطني والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، قد تحدث مع رئيس صندوق الاستثمارات الإماراتي ونحن بدأنا نبحث مشاريع معينة. هذه هي وسيلة أخرى من شأنها دفع اقتصادنا إلى الأمام".


 
وتأجلت زيارة نتنياهو إلى الإمارات نتيجة رفض السلطات الأردنية قبل وقت قصير من بدء الزيارة المفترضة، اليوم الخميس، مرور طائرة نتنياهو إلى الإمارات عبر أجوائها، بحسب بيان رئاسة وزراء كيان الاحتلال.

يشار إلى أن إلغاء زيارة نتنياهو إلى الإمارات، هو الرابع على التوالي، بعد أن ألغيت عدة مرات سابقا بدعوى الإغلاق المستمر في بلاده، نتيجة تفشي فيروس كورونا، في وقت أكدت وسائل إعلام عبرية أن هذه الرحلة تأتي على خلفية اقتراب موعد رابع انتخابات الكنيست، خلال العامين الماضيين، والمقرر تنظيمها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

#بنيامين نتنياهو #محمد بن زايد آل نهيان #الامارات #الاردن #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

دحلان يعلق على قرار فصل ناصر القدوة من حركة فتح وهذا ما قاله ..

ما هو سبب منع ولي العهد الاردني من زيارة الأقصى ؟

داخلية غزة تكشف التفاصيل الكاملة لاغتيال الشهداء الصيادين الثلاثة

ناصر القدوة يرد على قرار فصله من مركزية فتح بثلاث كلمات!

عائلة شمالي تصدر بياناً بشأن الأحداث التي وقعت مع عائلة العرعير بحي الشجاعية

لقطة طريفة.. مذيعة الجزيرة "إيمان عياد" تنسى اسم زميلها (شاهد)

بعد 14 عاماً.. وصول القيادي في التيار الاصلاحي غسان جاد الله إلى غزة

الأخبار الرئيسية

ناصر

القدوة : فصلي من "فتح" عمل جبان وخطر على الحركة ولدي احترام كبير لدحلان

860x484 - 2021-03-11T215657.136

هذا ما ستقترحه فرنسا وألمانيا ومصر والأردن على الإسرائيليين والفلسطينيين لتحقيق السلام

الجيش الاسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار وإطلاق القبة الحديدية نتيجة تشخيص خاطئ

كوشنر يؤلف كتاباً يسلط فيه الضوء على دوره في تحقيق إنجازات خارقة لإسرائيل

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

اعلان سما رسائل