نتنياهو لمحمد بن زايد: أنت زعيم عظيم

القدس المحتلة/سما/

أجرى رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مكالمة هاتفية مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بعد إلغاء رحلته إلى الإمارات بسبب صعوبات في تنسيق الرحلات الجوية مع الأردن.

ونقل صفحة تابعة لخارجية الاحتلال عن نتنياهو قوله: "تحدثت للتو مع الشيخ محمد بن زايد، وهو زعيم عظيم. الإمارات تنوي الاستثمار في مشاريع مختلفة في إسرائيل مبلغا طائلا بقدر 10 مليارات دولار".

واتفق نتنياهو مع ابن زايد على ثلاثة أشياء، حيث قال: أولا، اتفقنا على أنني سأقوم بزيارتي قريبا جدا.

وتابع "سنعمل على دفع جواز السفر الأخضر بين إسرائيل والإمارات قدما، وثالثا: وهذه هي أخبار هامة جدا بالنسبة لمواطني إسرائيل، الإمارات تنوي الاستثمار في مشاريع مختلفة في دولة إسرائيل وبوسائل متنوعة مبلغا طائلا يقدر بـ 10 مليارات دولار.

وأوضح نتنياهو "البروفيسور سيمخون، وهو رئيس المجلس الاقتصادي الوطني والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، قد تحدث مع رئيس صندوق الاستثمارات الإماراتي ونحن بدأنا نبحث مشاريع معينة. هذه هي وسيلة أخرى من شأنها دفع اقتصادنا إلى الأمام".





وتأجلت زيارة نتنياهو إلى الإمارات نتيجة رفض السلطات الأردنية قبل وقت قصير من بدء الزيارة المفترضة، اليوم الخميس، مرور طائرة نتنياهو إلى الإمارات عبر أجوائها، بحسب بيان رئاسة وزراء كيان الاحتلال.

يشار إلى أن إلغاء زيارة نتنياهو إلى الإمارات، هو الرابع على التوالي، بعد أن ألغيت عدة مرات سابقا بدعوى الإغلاق المستمر في بلاده، نتيجة تفشي فيروس كورونا، في وقت أكدت وسائل إعلام عبرية أن هذه الرحلة تأتي على خلفية اقتراب موعد رابع انتخابات الكنيست، خلال العامين الماضيين، والمقرر تنظيمها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.