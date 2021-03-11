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استطلاع: المشتركة 8 مقاعد و"العربية الموحدة" 4

الجمعة 12 مارس 2021 05:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: المشتركة 8 مقاعد و"العربية الموحدة" 4



القدس المحتلة /سما/

بيّن استطلاع للرأي، نُشر مساء اليوم، الخميس، حصول القائمة المشتركة في انتخابات تجري اليوم، على 8 مقاعد، فيما أكد الاستطلاع عبور القائمة "العربية الموحدة" (الإسلامية الجنوبية) وحصولها على 4 مقاعد.


وأظهر استطلاع القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") ارتفاع حظوظ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لتشكيل الحكومة المقبلة، حيث يحصل معسكره ("الليكود" و"شاس" و"يهدوت هتوراه")، بمشاركة حزب "يمينا"، على 60 من أصل 120 مقعدا في الكنيست.

وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة في مواجهة نتنياهو، حصل نتنياهو على 46% فيما حصل يائير لبيد على 29%؛ وحصل نتنياهو على 41% مقابل 28% لغدعون ساعر، كما حصل نتنياهو على 41% مقابل 21% لنفتالي بينيت.



لايت

وعند إخراج نتنياهو من الصورة، وتنافس كل من لبيد وبينيت وساعر على رئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، يحصل الأول على دعم 26% من المستطلعة آراؤهم والثاني على 24% والأخير 16%.

وبيّن الاستطلاع الذي ينشر قبل 12 يوما من انتخابات الكنيست الـ24 المقررة في 23 آذار/ مارس الجاري، فشل "ميرتس" في تجاوز نسبة الحسم.

#استطلاع راي #القائمة العربية المشتركة #القائمة العربية الموحدة #الليكود #شاس

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