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أبو غزالة: الجامعة العربية تضع قضية المرأة والأمن والسلام في مقدمة أولوياتها

الخميس 11 مارس 2021 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو غزالة: الجامعة العربية تضع قضية المرأة والأمن والسلام في مقدمة أولوياتها



القاهرة /سما/

قالت جامعة الدول العربية أنها تضع قضية المرأة والأمن والسلام أولوية نظراً للظروف التي تمر بها عدد من دول المنطقة.

وأشارت إلى اعتماد مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية الأسبوع الماضي إستراتيجيتين وخطة عمل أعدتهما الجامعة العربية مع الشركاء هما: إستراتيجية وخطة عمل الشبكة العربية لوسيطات السلام، والإستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة جميع أشكال العنف في وضع اللجوء وخاصة العنف ضد النساء والفتيات.

وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة، في كلمتها عبر المنصة الرقمية اليوم في احتفالية رموز نسائية: منبع إلهام للمستقبل، بحضور المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) سالم المالك، أوضحت أن ضعف التمثيل السياسي للمرأة في بعض الدول يرجع إلى قيود مؤسسية وهيكلية وتحديات ثقافية تقلل من أهمية دور المرأة في الحياة العامة، وهي قضية نعاني منها على المستوى الدولي والإقليمي، مشددة على الصلة الوثيقة بين مسارَي تحقيق التنمية المستدامة وأجندة المرأة والأمن والسلام في النهوض بأوضاع المرأة إقليمياً ودولياً.

#الجامعة العربية

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