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غانتس: الأردن شريك استراتيجي لإسرائيل.. وسياسات نتنياهو أدت إلى خسارة أصول كبيرة

الخميس 11 مارس 2021 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: الأردن شريك استراتيجي لإسرائيل.. وسياسات نتنياهو أدت إلى خسارة أصول كبيرة



القدس المحتلة / سما /

 اتهم بيني غانتس، وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومته بالإضرار بشدة بالعلاقات مع الأردن من خلال سلوكه الذي ينتهجه في السنوات الأخيرة.

وقال غانتس في تصريحات أوردتها القناة العبرية السابعة: إن الأردن شريك استراتيجي لإسرائيل، وعلاقاتنا الأمنية والسياسية هي حجر الزاوية في مفهوم أمننا القومي، مؤكدًا التزام إسرائيل بالاتفاقيات مع الأردن واحترامها للحكومة وللعاهل عبدالله الثاني.

وأضاف: "سياسات نتنياهو أدت إلى خسارة أصول كبيرة لإسرائيل أمنية وسياسية واقتصادية، أنا شخصيًا، ومؤسسة الدفاع بأكملها، سأستمر في تعزيز العلاقات مع الأردن على جميع المستويات".

#بيني غانتس #الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #بنيامين نتنياهو #الاردن

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