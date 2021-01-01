  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

بعد إلغاء زيارة نتنياهو... إسرائيل تبعث رسالة إلى محمد بن زايد

الخميس 11 مارس 2021 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد إلغاء زيارة نتنياهو... إسرائيل تبعث رسالة إلى محمد بن زايد



القدس المحتلة / سما /

 بعثت إسرائيل رسالة إلى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الخميس.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، بعثت من خلالها رسالة إلى محمد بن زايد، قدمت عبرها أسمى التبريكات والتهاني بمناسبة حلول عيد ميلاده.

وقالت الخارجية الإسرائيلية: نتقدم بأسمى التهاني والتبريكات لقيادتكم الحكيمة التي حققت للإمارات ودول المنطقة قاطبة، نقلة نوعية إلى السلام مع إسرائيل، زرعت الآمال في شعوب المنطقة في التقدم والازدهار والعيش الكريم.

وكانت إسرائيل قد أوضحت أن زيارة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى الإمارات، التي كانت مقررة اليوم الخميس، قد ألغيت بسبب رفض السلطات الأردنية، قبل وقت قصير من بدء الزيارة المفترضة، مرور طائرة نتنياهو إلى الإمارات عبر أجوائها.

#اسرائيل #الشيخ محمد بن زايد #الامارات

الأكثر قراءة اليوم

دحلان يعلق على قرار فصل ناصر القدوة من حركة فتح وهذا ما قاله ..

نتيجة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2021

ما هو سبب منع ولي العهد الاردني من زيارة الأقصى ؟

داخلية غزة تكشف التفاصيل الكاملة لاغتيال الشهداء الصيادين الثلاثة

لقطة طريفة.. مذيعة الجزيرة "إيمان عياد" تنسى اسم زميلها (شاهد)

إغلاق مقاطع من شارع 1 لتمكين "شخصية عربية بارزة" من الصلاة بالأقصى

شاهد .. مسلسل قيامة المؤسس عثمان الحلقة 49 مترجمة كاملة

الأخبار الرئيسية

القدوة: قرار مركزية فتح بحقي"يثير الحزن والشفقة على ما آلت إليه الأمور في حركتنا"

سرايا القدس تتوعد جيش الاحتلال: دماء شهداء لقمة العيش الثلاثة لن تذهب هدراً

في أول تعقيب لها.. فتح: ناصر القدوة فُصل من اللجنة المركزية بموجب قانون ساهم بصياغته!

667

ناصر القدوة يرد على قرار فصله من مركزية فتح بثلاث كلمات!

وزيرة الصحة: 18 وفاة و1291 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1642 حالة تعافٍ

اعلان سما رسائل