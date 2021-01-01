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الخارجية المصرية: مستمرون بالعمل على استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين

الخميس 11 مارس 2021 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية المصرية: مستمرون بالعمل على استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين



باريس /سما/

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية المصري، أن بلاده مستمرة فى العمل الحثيث للوصول إلى استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق نيل حقوقه المشروعة.

وأعرب وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفى المنعقد، اليوم الخميس، فى باريس مع نظرائه من الأردن وفرنسا وألمانيا، عن أمله فى أن يتكاتف المجتمع الدولى لدعم إنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، وفق موقع (اليوم السابع) المصري.

وشارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى، اليوم الخميس، بباريس فى الاجتماع الوزارى الرُباعى المعنى ببحث عملية السلام فى الشرق الأوسط وسبل الدفع قُدمًا بالمفاوضات بُغية التوصل لتسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر).

وكان وزير الخارجية سامح شكرى قد توجه، الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية "باريس" للمشاركة فى الاجتماع المُقرر عقده بين وزراء خارجية كل من "مصر والأردن وفرنسا وألمانيا" وذلك فى إطار جهودهم المتواصلة لبحث خطوات دفع عملية السلام فى الشرق الأوسط.
 

#سامح شكري #مصر #الفلسطينيين #اسرائيل

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