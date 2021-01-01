"لا سيادة للاحتلال عليه".. الخارجية الأردنية توضّح سبب إلغاء زيارة ولي العهد للأقصى

عمان /سما/

كشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، عن السبب الكامن وراء إلغاء ولي العهد الحسين بن عبدالله زيارته إلى المسجد الأقصى المبارك، المقررة أمس الأربعاء.

وذكر الصفدي، ردًا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الرباعي في فرنسا، أنّ الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، أراد القيام بزيارة دينية إلى المسجد الأقصى المبارك، لأداء الصلاة في ليلة الاسراء والمعراج وهي المناسبة ذات المغزى الديني الكبير لكل المسلمين.

وأوضح أنّ الأردن اتفقت مع الاحتلال الإسرائيلي على ترتيبات الزيارة، وتفاجأت في اللحظة الأخيرة أنّ الاحتلال أراد فرض ترتيبات جديدة وتغيير برنامج الزيارة ما كان سيضيق على المقدسيين في ليلة للصلاة والعبادة.

وأشار إلى أنّ ولي العهد قرر عدم السماح بالتضييق على المسلمين في هذه الليلة المباركة، وأن لا يعكر صفو هذه الليلة، وبالتالي قرر إلغاء الزيارة؛ حفاظًا على حق المقدسيين بإحياء هذه المناسبة العطرة بحرية ودون تضييق جديد.

وفي ختام تصريحه، أكّد على أنّ المسجد الأقصى بأكمله هو مكان عبادة خالص للمسلمين، ولا يقبل الأردن أي تدخل في شؤونه، ولا سيادة للاحتلال عليه.