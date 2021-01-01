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لأول مرة باللغة العربية... غوغل تطلق دليلا كاملا للذكاء الصناعي

الخميس 11 مارس 2021 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة باللغة العربية... غوغل تطلق دليلا كاملا للذكاء الصناعي



وكالات / سما /

أطلقت شركة غوغل العملاقة دليلا كاملا عن مبادئ الذكاء الصناعي باللغة العربية، وهو عبارة عن سلسلة من الشروحات المبسطة والقصيرة لمساعدة الجميع على فهم مداخل التقنية وآلية عملها.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة توفر نقلة كبيرة للمحتوى العربي الخاص بالذكاء الصناعي، بحسب ما ذكر موقع "newsbeezer".

وسجّلت عمليات البحث المتعلّقة بموضوع "الذكاء الصناعي" ارتفاعاً متواصلاً على شبكة بحث غوغل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر القليلة الماضية، حسب ما أعلنت الشركة عبر موقعها.

ولعل أحد الأسباب التي ساهمت في هذا الارتفاع هو تزايد عدد الوظائف التي تتطلّب مستوى معيّناً من المعرفة التقنية.

وبما أنّ العديد من المعلومات المختلفة تتوفّر عن الذكاء الصناعي، بات من الصعب التمييز بين الصحيحة والخاطئة منها أو حتى إيجاد تفسيرات مبسطة عن هذا الموضوع.

كما أن الموقع متوفر أيضاً باللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات المختلفة، وسيتم تحديث المحتوى بشكل مستمر بسبب التغيرات السريعة في هذا المجال التقني.

#غوغل #اللغة العربية #الذكاء الصناعي #دليل #التقنية

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