الحكم بالسجن على روبينيو في قضية اغتصاب جماعي

وكالات / سما /

قضت محكمة الاستئناف في مدينة ميلانو الإيطالية، الثلاثاء، بالسجن في حق اللاعب البرازيلي، روبينيو، وذلك بتهمة العنف الجنسي الجماعي.

وذكرت تقارير صحفية محلية أن المحكمة أصدرت حكما بالسجن على مهاجم ريال مدريد وميلان السابق لمدة تسع سنوات.

وحكم بهذا الحكم على روبينيو، العام الماضي في كانون الأول/ ديسمبر، لمشاركته في اغتصاب جماعي، وقع في إيطاليا عام 2013، وأدين بارتكابه الواقعة في عام 2017.

ووفقا لبيان المحكمة، فإن لاعب منتخب "السامبا" السابق و"شركاءه" عبروا عن "ازدراء للضحية التي تعرضت للإذلال الوحشي".

وكان روبينيو وصديقه ضمن مجموعة من ستة رجال متهمين بالمشاركة في الاغتصاب الجماعي، لامرأة ألبانية تبلغ من العمر 22 عاما في ملهى ليلي في ميلانو.

ومن حق روبينيو استئناف الحكم مرة أخرى في غضون 45 يوما أمام محكمة النقض العليا، وهي أعلى محكمة استئناف في إيطاليا، وتعتبر الملاذ الأخير بالنسبة للنجم البرازيلي.