5 محترفين بقائمة الوطني أمام السعودية

الضفة المحتلة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن القائمة الأولى للمحترفين المستدعيين لصفوف منتخب فلسطين أمام السعودية, في الثلاثين من الشهر الجاري, ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وذكرت التقارير, أن نور الدين ولد علي مدرب "الوطني" اختار الخماسي محمود وادي (بيراميدز المصري)، ومحمد صالح (المصري البورسعيدي)، وياسر حمد (البيستين البحريني)، وعدي الدباغ (العربي الكويتي), ومحمد باسم (الجيل السعودي), للظهور مع المنتخب ضد "الأخضر" السعودي.

وأوضحت أن هناك قائمة أخرى من المحترفين ستتضح خلال الأيام القادمة, لا سيما أن الجهاز الفني يتطلع لوجود أكبر عدد, في ظل الإجراءات الاحترازية، وتحسبا لأي مفاجآت يمكن أن تحدث بسبب جائحة "كورونا".

ومن المقرر أن تصل بعثة المنتخب الفلسطيني إلى السعودية يوم 22 الجاري، إذ سيخضع المنتخب للفقاعة الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.