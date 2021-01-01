الخليفي يصدم ريال مدريد بعد إقصاء برشلونة من الأبطال

وكالات / سما /

صدم القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فريق ريال مدريد الإسباني الساعي للحصول على توقيع نجمه كيليان مبابي في الفترة المقبلة.

وشدد الخليفي في تصريحات صحفية عقب نجاح باريس في إقصاء برشلونة الإسباني من دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، على استمرار كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا في صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وقال رئيس الفريق الباريسي في تصريحات صحفية نشرتها يومية آس الإسبانية في الساعات الأولى من صباح الخميس “مبابي ونيمار لاعبين في باريس، وسيكونا دائماً في النادي، الثنائي سيستمر في اللعب لباريس”.

يأتي ذلك رغم انتشار تقارير عن رفض مبابي ثلاثة عروض قدمتها إدارة باريس على طاولته من أجل تجديد عقده الذي يربطه بفريق العاصمة الفرنسية.

وغاب نيمار عن مواجهة برشلونة وباريس بسبب الإصابة، وحضر في مدرجات بارك دي برانس لمؤازرة فريقه، مع العلم أنه لم يحضر مباراة الذهاب أيضاً في الكامب نو ضد فريقه السابق للسبب ذاته.

وتعادل باريس مع برشلونة في إياب ثمن النهائي ليبلغ دور الثمانية مستفيداً من فوزه في موقعة الذهاب برباعية لهدف على البارسا في الكامب نو.