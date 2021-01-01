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فيديو.. ثنائية صلاح وماني تحمل ليفربول لربع نهائي دوري الأبطال

الخميس 11 مارس 2021 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ثنائية صلاح وماني تحمل ليفربول لربع نهائي دوري الأبطال



وكالات / سما /

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على مُنافسه آر بي لايبزيج الألماني بهدفين دون رد، وذلك في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وهي نفس نتيجة مُباراة الذهاب.

وانتظر ليفربول إلى آخر 20 دقيقة في المُباراة لتسجيل الهدفين، حيث سجل أولاً محمد صلاح في الدقيقة 70، قبل أن يضيف ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بهدفين دون رد سجلهما أيضاً صلاح وماني، يُذكر أن مُباراتي الذهاب والإياب استضافهما ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، وذلك بعد أن لجأ الاتحاد الأوروبي للحل المجري للتغلب على قيود السفر الأوروبية بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

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