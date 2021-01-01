محرز يقود مانشستر سيتي لاكتساح ساوثهامبتون في البريميرليج

وكالات / سما /

حقق مانشستر سيتي فوزاً كاسحاً على ضيفه ساوثهامبتون، في المُباراة التي أقيمت بينهما في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي المُمتاز.

وبدأ التسجيل في المُباراة التي استضافها ملعب مانشستر عن طريق كيفين دي بروين لأصحاب الأرض في الدقيقة 15، ليتعادل جيمس وارد براوس للضيوف من ركلة جزاء في الدقيقة 25.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل رياض محرز ثالث أهداف السيتي، ليلحق به زميله إيلكاي جوندوجان بالهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل محرز هدف السيتي الرابع في الدقيقة 55، قبل أن يُقلص فرد آدامز النتيجة بهدفٍ لساوثهامبتون في الدقيقة 56، ليُاتي دي بروين من جديد مُحرزاً الهدف الخامس في الدقيقة 59.

وعزز مانشستر سيتي بفوزه الكاسح صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة، بفارق 14 نقطة عن أقرب مُلاحقيه جاره مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الثاني برصيد 54 نقطة، ويلعب مانشستر سيتي ضد فولهام على أرض ملعبه في لندن يوم السبت المُقبل.