فيديو.. برشلونة يودع دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان

وكالات / سما /

ودَّع برشلونة الإسباني بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر، وذلك بعد خسارته أمام باريس سان جرمان الفرنسي بمجموع مباراتي الذهاب والعودة (5-2).

وفرض باريس سان جيرمان التعادل على برشلونة بهدف لمثله في مباراة الإياب التي أقيمت اليوم على ملعب حديقة الأمراء، علماً أنه انتصر في لقاء الذهاب برباعية مقابل هدف يتيم.

وبدأ البرسا المباراة بشكل ناري كما هو متوقعاً، حيث بحث عن تسجيل هدف مبكر يزيد حظوظه بقلب الطاولة على الباريسيين، لكن الحظ عاندة في العديد من اللقطات، وفي مناسبات أخرى تألق الحارس كيلور نافاس الذي تصدى لأكثر من كرة في النصف ساعة الأولى.

وبعكس سير المباراة، تمكن باريس سان جيرمان من افتتاح باب التسجيل بحلول الدقيقة 30 عن طريق كيليان مبابي، وجاء الهدف من ركلة جزاء تسبب بها المدافع الفرنسي كليمون لونجليه.

وعاد برشلونة لفرض سيطرته المطلقة على المباراة، وخلق سلسلة من الفرص الخطيرة على مرمى كيلور نافاس، قبل أن ينجح ليونيل ميسي في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 37 عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وجاءت اللقطة الأهم في المباراة عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة برشلونة مع نهاية الشوط الأول، وذلك بعد تدخل كورزاوا على أنتوان جريزمان، لكن كيلور نافاس حرم ميسي هذه المرة من هز شباك المرمى بتصدٍ رائع.

وواصل برشلونة محاصرة الفريق الباريسي في مناطقه الدفاعية خلال الشوط الثاني، وهدد المرمى في بعض المناسبات، في حين اعتمد باريس على الهجمات المرتدة مستغلاً اندفاع لاعبي البرسا، لكن كلا الفريقين أخفقا في هز شباك المرمى بنهاية المطاف، لتنتهي المباراة بالتعادل.