ما هو سبب منع ولي العهد الاردني من زيارة الأقصى ؟

القدس المحتلة / سما /

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء ولي العهد الأردني حسين بن عبدالله من زيارة المسجد الأقصى المبارك وفقًا لقناة "كان" الإسرائيلية.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن سبب منع زيارة ولي العهد الأردني هو عدم التزام المملكة بالتفاهمات التي توصلت اليها مع "إسرائيل" حول التنسيق الأمني الخاص بالزيارة.

وأشارت القناة إلى أن عدد حراس الأمن الأردنيين أعلى مما اتُفق عليه، وبالتالي رفضت إسرائيل مرورها.

كما وقرر الأمير الأردني، الذي كان في طريقه الى المعبر أن يعود ادراجه.

وقال اليوم مصدر سياسي إسرائيلي ان مغادرة رئيس الوزراء لزيارة الامارات تأخرت "بسبب عدم موافقة الاردن على تحليق طائرة نتنياهو فوق اراضيها.

وتشير التقديرات في إسرائيل حسب صحيفة يديعوت احرنوت إلى أن الرفض الاردني يرجع إلى إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى المسجد الأقصى يوم أمس ، والتي نتجت عن خلافات حول ترتيبات الأمن والسلامة.