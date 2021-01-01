كورونا عالميا: أكثر من 2 مليون و632 ألف وفاة و118 مليون و647 الف إصابة

وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 2 مليون واكثر من 632 الف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 118 مليون وما يزيد عن 647 ألف إصابة، تعافى منهم 94 مليونا وما يقارب من 257 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء، تزايداً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وذلك مقارنة باحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 461 ألف و335 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,948 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (2،349 وفاة)، واميركا (1,610 وفيات)، والمكسيك (866 وفاة)، وروسيا (466 وفاة)، وبولندا (398 وفاة).

وأوضحت أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (80,955 إصابة)، وأميركا (60,355 إصابة)، وفرنسا (30,303 إصابات)، والهند (22,841 إصابة)، وإيطاليا (22,409 إصابات).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الخميس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (542,191 وفاة)، والبرازيل (270,917 وفاة)، والمكسيك (192,488 وفاة)، والهند (158,213 وفاة)، وبريطانيا (124,987 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (29,862,124 إصابة)، والهند (11,285,561 إصابة)، والبرازيل (11,205,972 إصابة)، وروسيا (4,351,553 إصابة)، وبريطانيا (4,234,924 إصابة).