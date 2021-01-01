التشيك تفتتح اليوم مكتبًا دبلوماسيًا بالقدس

القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، اليوم الخميس، مكتبًا دبلوماسيًا لبلاده في مدينة القدس، لتكون بمثابة فرع لسفارتها في تل أبيب.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن بابيش الذي سيصل تل أبيب اليوم برفقة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، سيلتقيان معًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة قضايا تتعلق بالتعاون في مجال مكافحة فيروس كورونا، وإنتاج اللقاحات.

وسيلتقي بابيش وفقا "للقدس "مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، للمشاركة سويًا بافتتاح المكتب الدبلوماسي.