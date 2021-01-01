  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

التشيك تفتتح اليوم مكتبًا دبلوماسيًا بالقدس

الخميس 11 مارس 2021 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التشيك تفتتح اليوم مكتبًا دبلوماسيًا بالقدس



القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، اليوم الخميس، مكتبًا دبلوماسيًا لبلاده في مدينة القدس، لتكون بمثابة فرع لسفارتها في تل أبيب.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن بابيش الذي سيصل تل أبيب اليوم برفقة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، سيلتقيان معًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة قضايا تتعلق بالتعاون في مجال مكافحة فيروس كورونا، وإنتاج اللقاحات.

وسيلتقي بابيش وفقا "للقدس "مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، للمشاركة سويًا بافتتاح المكتب الدبلوماسي.

الأكثر قراءة اليوم

"رجل الظل ".. يديعوت : من هو الرجل الذي ينافس السنوار في الانتخابات؟

مصر قدّمت تسهيلات.. حماس : ندرس "تشكيل قائمة انتخابية مكوّنة من فصائل المقاومة "

نتيجة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2021

أول تعقيب من نزار عوض الله على فوز السنوار بقيادة حماس في قطاع غزة

الدعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب .. هل هو صحيح ؟

دحلان: 40 ألف جرعة جديدة من لقاح سبوتنك V تصل قطاع غزة غدا بدعم اماراتي

إغلاق مقاطع من شارع 1 لتمكين "شخصية عربية بارزة" من الصلاة بالأقصى

الأخبار الرئيسية

860x484 (2)

بدعم من الامارات .. 40 ألف جرعة لقاح تصل غزة اليوم

جنرال إسرائيلي يدعو الاحتلال للاستعداد لحرب خطيرة مع إيران

انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة

الجنائية

معاريف تتساءل: كيف ستجتاز إسرائيل تحدياتها الثلاثة في المستقبل المنظور؟

في أول تصريح بعد فوزه برئاسة حماس بغزة.. السنوار يوجه رسالة للأسرى الفلسطينيين

اعلان سما رسائل