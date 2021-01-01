المجر : نقود محاولات لتغيير موقف أوروبا من إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قالت وزيرة العدل المجرية جوديت فارجا، اليوم الخميس، إن بلادها تقود حاليًا محاولات من أجل تغيير موقف دول الاتحاد الأوروبي من إسرائيل.

جاء ذلك ضمن مقابلة مع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، تزامنًا مع وصول وفد مجري برئاسة رئيس وزراء البلاد فيكتور أوربان، والذي سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لعقد مباحثات ستتركز على قضية مكافحة فيروس كورونا.

وردًا على سؤال فيما إذا كانت المجر مستعدة لقيادة الاتحاد الأوروبي ونقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمةً لإسرائيل، قالت فارجا "دعونا لا ننسى أن المجر كانت الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي فتحت بعثة تجارية مع دبلوماسيين في القدس، هذا مهم للتجارة والدبلوماسية، ويظهر أن المجر تقود الآن تغييرًا في موقف أوروبا تجاه القدس وإسرائيل".

وأشارت إلى أن بلادها دعمت مصالح شركائها (بالإشارة لإسرائيل)، ولكن هذا الموقف لم يكن كافيًا لاتخاذ قرارات داخل الاتحاد الأوروبي لدعم هؤلاء الشركاء، خاصةً حين تعلق الأمر بالاتفاقيات الابراهيمية أو تعزيز العلاقات مع إسرائيل.

وقالت ردًا على سؤال وجه بهذا الخصوص حول علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل، "نحن نبذل قصارى جهدنا لتعزيز الحوار وتجنب المعايير المزدوجة".

"القدس