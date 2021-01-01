الاقتصاد العالمي في حالة انتعاشة, ما هي أفضل العملات الرئيسية في الفوركس للتداول عليها في 2021؟

تداول الفوركس - Forex Trading

سوق تداول العملات الاجنبية هو ضخم جدا ويتمتع بحجم سيولة كبيرة تصل إلى أكثر من 5 تريليون دولار بشكل يومي, الأمر الذي يجعله أحد أضخم الأسواق سيولة علي مستوي العالم. سوق تداول العملات الأجنبية "تداول الفوركس" يعمل على مدار الساعة, 5 أيام في الأسبوع حيث بامكانك تداول الفوركس - Forex Trading عبر الانترنت في أي وقت وأينما كنت كل ما تحتاجه فقط هو اتصال بالانترنت وفتح حساب تداول وبدء التداول.

دعنا نتحدث سويا علي أبرز وأهم النصائح الخاصة بـ تداول الفوركس Forex Trading، حتي تكون علي أتم الاستعداد والتأهيل لبدء التداول في عالم الفوركس والأسواق المالية بناء علي هدف استثماري واضح واستراتيجية تداول تخدم هذا الهدف.

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لابد لك من قضاء بعض الوقت بغرض التعلم ومتابعة كل ما هو جديد عن تداول العملات الأجنبية من أجل اصقال مهاراتك وتطوير استراتيجيات التداول الخاصة بك, ابدأ بشكل بسيط بتعلم الأساسيات الخاصة بالتداول ومن ثم ابدأ بالتعمق من أجل تحقيق فائدة أعلى والسعي لجعل تداول الفوركس - Forex Trading بمثابة دخل إضافي بالنسبة لك.

فتح حساب فوركس تجريبي

ابدأ بالتجربة أولا, قم بفتح حساب تداول تجريبي لـ تداول الفوركس - Forex Trading, حيث يمنحك هذا النوع من الحسابات التعرف على بيئة التداول وكيفية تنفيذ الأوامر ومتابعة حالة السوق وتجربة استراتيجيات التداول الخاصة بك قبل تنفيذها عمليا علي حساب تداول الفوركس الحقيقي الخاص بك. حساب الفوركس التجريبي هو عامل الأمان بالنسبة لك, ساحة تجارب قبل بدء الاستثمار الفعلي على حسابك الحقيقي.





استثمر بأرقام معقولة

اذا كنت مبتدأ في عالم تداول الفوركس - Forex Trading, لا داع للبدء بأرقام استثمارية ضخمة, فقط ابدأ بـ رقم معقول عند فتح حساب تداول فوركس حقيقي, ركز على أزواج العملات الرئيسية, لا داع للتداول على جميع الأزواج مرة واحدة. ابدأ برأس مالك دون الحاجة إلى الرافعة المالية في البداية من أجل التمرس علي بيئة التداول وتحقيق نجاحات صغيرة لبناء الثقة بالنفس ومن ثم انطلق وضع هدف استثماري واضح, استراتيجية تداول مناسبة وإدارة للمخاطر من أجل تحقيق نجاحات مستمرة.

ادارة المخاطر والتحكم في العواطف

نحن بشر, نشوة الانتصار قد تدفعنا إلى المبالغة في بعض الأحيان, قد يميل بعضنا إلى تجربة الحظ واذا نجحت معه مرة فإنه يستمر في تكرارها تباعا. لابد لك من التحكم في عواطفك الشخصية والتعامل مع تداول الفوركس - Forex Trading على هيئة معطيات ومدخلات حتى تتمكن من تحقيق المعادلة بنجاح. ضع كل تركيزك أيضا علي ادارة جيدة للمخاطر حيث أن الأسواق المالية متقلبة وتتأثر بعوامل عدة لذا لابد لك من وضع إدارة للمخاطر عن طريق أوامر وقف الخسارة وغيرها من الأدوات التي تساعدك على إدارة صفقاتك بنجاح على مدار الساعة.

كيف تبدأ تداولك الأول في عالم الفوركس؟

كـ مبتدئ في عالم تداول الفوركس - Forex Trading, يعد استخدام مستويات الدعم والمقاومة هي من أفضل الطرق لبدء تداول فوركس ناجح واستراتيجية مناسبة في بدايات دخولك عالم تداول العملات الأجنبية.

إذا كنت ترغب في فتح مركز على المدى الطويل أي شراء عملة ما وتوقع ارتفاع قيمتها على سبيل المثال, فأن الأسلوب المثالي هنا هو تحديد عروضك الطويلة عند مستوى دعم معين.

البحث عن مستوي الدعم المناسب وتقديم عروض شراء عليها

ما هو مستوى الدعم؟ مستوى الدعم هو مستوى السعر الذي يميل العديد من المتداولين والمستثمرين إلى شراء هذا الزوج من العملات عند هذا المستوى وبهذا السعر. لذا يمكننا أن نري هنا مستوي الدعم من 0.74 حتى 0.75. قم بإعداد صفقتك الان وابدأ التداول بنسبة معقولة لا تخاطر برأس مالك كاملا في صفقة واحدة بكل تأكيد.

أمر وقف الخسارة

لابد لك من تعيين أمر وقف الخسارة بناء على استراتيجية التداول الخاصة بك وهي هنا على سبيل المثال بكل تأكيد, أسفل مستوى الدعم مباشرة. لأنه في حالة كسر الدعم فينخفض السعر مباشرة لذا لابد لك من وضع أمر وقف خسارة أينما كان كسر الدعم.

حدد نقطة جني الارباح الاولي

لابد وأن تحدد نسبة أو نقطة جني الأرباح التي تريدها قبل بدء التداول وفتح الصفقة. في هذا المثال, فإنه النقطة المثلى هي مستوى المقاومة الأول وقم بجني ربحك من هناك.

حدد نقطة جني الارباح الثانية

إذا كانت الأمور تسير علي ما يرام, ومن رؤيتك للسوق وتحليلك للأخبار وأفكار تداول الفوركس - Forex Trading المختلفة, رأيت أن الزوج سيسير في اتجاه تصاعدي, لذا قم بوضع نقطة جني أرباح ثانية عند مستوي المقاومة التالي, ولتكن هي نهاية اغلاق صفقاتك التجارية والاستمتاع بهذا القدر من الربح من أجل تعزيز ثقتك في نفسك.

GBP/JPY

ما هو أداء الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني GBP/JPY خلال الفترة الماضية وما هو متوقع الأداء في الفترة القادمة. لقد شوهد ارتفاع في أداء الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني ووصل إلى أعلى مستوياته في خلال الـ 35 شهرا. كان هناك رغبة شراء قوية على هذا الزوج من العملات الأجنبية فورا بعد الارتداد من منطقة دعم 134.40

وفقا للتحليل الفني الخاص بأداء زوج الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني GBP/JPY, فأن مؤشر الـ MACD يتحرك بشكل أفقي حول المنطقة الإيجابية, وهذا يشير إلى تواجد فرصة شرائية قوية ومزيد من الحركات الصعودية على المدى الزمني القريب.

الخلاصة, أن زوج الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني GBP/JPY هو في حالة اتجاه صعودي في الفترة الخاصة بـ 35 شهرا الماضية وأي تحركات أسفل مستوى دعم 142.70, بامكان السوق أن يأخذ منحني هبوطي.

اخبار افضل العملات - News Top Currencies

بالحديث عن news top currencies اخبار افضل العملات, نبدأ مع الدولار الأمريكي, أول مرة منذ يوليو الماضي, يعود الدولار الأمريكي إلى الارتفاع لأعلى مستوياته في 8 أشهر مقابل الين الياباني وسط ارتفاع قوي في عوائد سندات الخزانة الامريكية. حيث لامس زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني خط الـ 108. وبذلك يزدهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني حيث الارتفاع بنسبة 4.6% وسط النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

اليوان الصيني هو صورة طبق الأصل من زوج الدولار الأمريكي، حيث أن اليوان الصيني أصبح مدعوما بأقل من قيمته الشرائية وهذا الأمر قد يحدث اضطرابات في أسعار الصرف.

وفقا لـ كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي, فقد كتب روبن بروكس: المفاجأة في المبالغة في ارتفاع وتقدير عملة الدولار الأمريكي قد حدثت في ظل انخفاض قيمة الدولار الأمريكي منذ نوفمبر 2020, وهذا ما يحدث بالفعل أيضا مع اليوان الصيني. وقد ساعد بشكل أو باخر الحافز المالي في الولايات المتحدة الأمريكية الي تعزيز نموها الاقتصادي.

اخبار افضل العملات - News Top Currencies, حيث أن المؤشرات تشير إلى ارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي 11.7% مقارنة بـ 10.2% منذ نوفمبر الماضي. وعلي الصعيد الاخر, اليوان الصيني مدعوم بنسبة 12.8% مقارنة بـ 13.4% في المرة السابقة.

بالحديث عن الاقتصاد البرازيلي وتقييم أداء الريال البرازيلي فإنه منخفض عن قيمته الحقيقية بمعدل 18.6%. وأيضا الروبل الروسي هو منخفض عن قيمته الحقيقية بنسبة 13.9%.