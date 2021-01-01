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السويد.. برلماني يميني متطرف يسيء للإسلام

الأربعاء 10 مارس 2021 09:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
السويد.. برلماني يميني متطرف يسيء للإسلام



ستوكهولم /سما/ الاناضول

أدلى ريتشارد جومشوف، البرلماني السويدي الشهير بمواقفه المناهضة للمهاجرين، بتصريحات أساء فيها للإسلام والمسلمين.

وخلال مشاركته ببرنامج تلفزيوني على قناة ” SVT” الحكومية السويدية، الأربعاء، قال “جومشوف” النائب عن حزب “ديمقراطيو السويد” اليميني المتشدد، إن “الإسلام دين قذر”.

وأضاف أن الذين يعيشون في بلدان مسلمة “عديمو الحظ”، مبيناً أنه “يشعر بالألم حيال كل الناس الذين يجبرون على الولادة في مثل هذه الدول”.

وتابع: “الإسلام أيديولوجية قذرة ودين قذر.”

بدورها، نددت وزيرة المساواة السويدية، مارتا ستيناوي، بتصريحات “جومشوف”.

وأضافت في تغريدة لها عبر تويتر، أن تصريحات “جومشوف” مرفوضة، مشددة على ضرورة عدم معاملة الأطفال الذين يولدون في السويد، بالكراهية، مهما كانت معتقداتهم الدينية.

#ريتشارد جومشوف #السويد #الدين الاسلامي #الحكومية السويدية

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