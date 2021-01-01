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الاعلام العبري: من المتوقع وصول طائرات "أف-35" جديدة لـ"إسرائيل"

الأربعاء 10 مارس 2021 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري: من المتوقع وصول طائرات "أف-35" جديدة لـ"إسرائيل"



القدس المحتلة /سما/

أفادت وسائل إعلام اسرائيلية، اليوم الأربعاء، بانه من المتوقع أن تصل ثلاثة طائرات جديدة من طراز "أف-35" إلى اسرائيل، الأسبوع المقبل.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أنه من المتوقع أن تهبط في قاعدة نيفاتيم الجوية ثلاث طائرات من طراز "أف-35"، الأسبوع المقبل، وهي من الصناعة الامريكية.

وبيّنت أنه يتم الانتهاء من الاختبار النهائي للطائرات في الولايات المتحدة، قبل التسليم.

يشار إلى أن سلاح الجو الحربي "الإسرائيلي" تسلم عشرات الطائرات من نوع "أف-35" خلال العامين الماضيين، وتصنف بأنها من الجيل الخامس، وتمتلك تقنيات حديثة، في إطار اتفاقية تزود من خلالها واشنطن، حكومة الاحتلال بتلك الطائرات.

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #سلاح الجو الإسرائيلي #طائرات F35

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