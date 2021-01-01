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الخارجية: تسجيل حالة وفاة جديدة بـ"كورونا" بصفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم

الأربعاء 10 مارس 2021 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: تسجيل حالة وفاة جديدة بـ"كورونا" بصفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم



رام الله /سما/

أفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت الخارجية في تقريرها، اليوم الأربعاء، وفاة المواطن مصباح محمد علي أبو حسنين (88 عاماً) ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 114 حالة في المملكة، و378 في مختلف دول العالم.

كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بعدم  تسجيل اية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 121، فيما لم تسجل اية إصابة جديدة بـ كورونا في صفوف الجالية هذا اليوم ليبقى عدد الإصابات10276 إصابة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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