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إغلاق مقاطع من شارع 1 لتمكين "شخصية عربية بارزة" من الصلاة بالأقصى

الأربعاء 10 مارس 2021 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق مقاطع من شارع 1 لتمكين "شخصية عربية بارزة" من الصلاة بالأقصى



القدس المحتلة /سما/

أغلقت السلطات الإسرائيلية، مقاطع من شارع رقم 1 (تل أبيب - القدس)، مساء اليوم، الأربعاء، وذلك لتمكين من وُصف بأنه "شخصية عربية بارزة" من الصلاة في المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة؛ فيما ذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن ولي العهد الأردني، ألغى زيارة كانت مقررة إلى القدس.

وأفاد المراسل السياسي لصحيفة "يسرائيل هيوم"، أرئيل كهانا، بأن مركز شرطة الاحتلال في مدينة القدس يستعد لزيارة "شخصية رفيعة" من العالم العربي إلى المدينة.

وذكر أن الاستعدادات شملت إغلاق مقاطع من شارع 1 من بينها المقطع الواصل بين مستوطنة "معالي أدوميم" والمدينة المحتلة، إغلاقا تاما في كلا الاتجاهين.

وأشار المراسل السياسي لصحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن ذلك يأتي لتمكن "المسؤول العربي الرفيع" من الصلاة في الحرم القدسي الشريف.

وبحسب "يسرائيل هيوم" فإن مسؤولين في الأجهزة السياسية أكدت الزيارة، رافضة الكشف عن هوية الشخصية، مشيرة إلى أن الاستعدادات جارية على الأرض.

إلى ذلك، أفادت المراسل السياسية للقناة العامة الإسرائيلية ("كان - 11")، غيلي كوهين، أن ولي العهد الأردني، الأمير حسين بن عبد الله، ألغى في اللحظات الأخيرة، زيارة كان مخططا لها إلى المسجد الأقصى".

وقالت إن الزيارة ألغيت في أعقاب الاستعدادات المكثفة لشرطة الاحتلال في المدينة المحتلة.

#اسرائيل #الاردن #المسجد الاقصى #ولي العهد الأردني #القدس

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