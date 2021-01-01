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كورة أون لاين .. مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر

الأربعاء 10 مارس 2021 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورة أون لاين .. مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر



الرياض / سما

نقدم لكم مشاهدينا رابط مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة بث مباشر المقرر أن تجري اليوم الأربعاء في سياق مواجهات دور الـ16 مرحلة الإياب في بطولة دوري أبطال أوروبا 2021.

مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان مباشر تنقل الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس والقاهرة، الحادية عشرة بالرياض، عبر قناة بي إن سبورت (beIN Sports 4K) بصوت المعلق جواد بدة فقط.

ويكون برشلونة أمام مهمة صعبة للغاية على الرغم من الغيابات في صفوف البطل الفرنسي الذي نجح في التفوق على "البارسا" بملعب "كامب نو" في الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف يتيم لصالحه.

وتكتسب المواجهة أهمية إضافية كونها قد تشهد خروج برشلونة بكارثة جديدة كالتي حدثت الموسم الماضي، إذ هو اللقاء الأول للنادي عقب انتخاب لابورتا لرئاسة النادي الكتالوني خلال السنوات القادمة.

مباراة برشلونة وسان جيرمان مباشر:

ولم يخف مشجعو النادي الباريسي مخاوفهم من نجاح برشلونة في تكرار السيناريو القاتل قبل نحو أربع سنوات، حينما تفوق سان جيرمان ذهابا بنتيجة كبيرة لكن زملاء ليونيل ميسي عادوا بقوة.

ولا يملك برشلونة نفس المقومات التي مكنته من العودة أمام سان جيرمان سابقا على رأسهم نيمار دا سيلفا الذي يلعب في باريس لكنه مصاب حاليا ولم يلعب الذهاب وكذلك يغيب في الإياب اليوم.

وأتاحت قناة برشلونة على اليوتيوب إمكانية مشاهدة الاستيديو التحليلي للقاء ضد باريس سان جيرمان مجانا، حيث يتفاعل الإعلاميون طوال مجريات المباراة مع الأحداث والأهداف والتفاصيل.

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