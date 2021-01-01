قناة إسرائيلية: محادثات لعقد اجتماع بين نتنياهو وبن سلمان في الإمارات

القدس المحتلة /سما/

ذكر تقرير إسرائيلي أن محادثات متقدمة جارية لعقد لقاء بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال زيارة نتنياهو إلى الإمارات المقررة يوم غد، الخميس.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، الأربعاء.

ويزور نتنياهو، الإمارات، الخميس، بحسب ما ذكر مسؤولون إسرائيليّون، في وقت سابق، اليوم.

ومن المقرّر أن يلتقي نتنياهو خلال زيارته وليّ عهد أبو ظبي، محمّد بن زايد، على أن تستمرّ الزيارة لساعات فقط.

ولم يعلن مكتب نتنياهو رسميًا عن الزيارة، التي تأتي قبل انتخابات الكنيست بـ12 يوما.

بينما نقلت "كان 11" عن مسؤولين إسرائيليّين أن زيارة نتنياهو ستكون قصيرة جدًا، وأنّ اللقاءات ستكون في مطار أبو ظبي.

وأشار المحلل السياسي في صحيفة "معاريف"، بن كسبيت، إلى أن "هناك أقوال أن رئيس دولة عربية سيكون كذك هو في الإمارات". دون الكشف هن هوية الرئيس المذكور.

وكان نتنياهو قد التقى بن سلمان ووزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، بحضور رئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، خلال زيارة سرية إلى مدينة نيوم السعودية، بحسب ما أفادت التقارير الإسرائيلية، في حين نفى وزير الخارجية السعودي الخبر.

وذكر المراسل السياسي لموقع "واللا" أنّ نتنياهو أوفد رئيس الموساد، كوهين، إلى الإمارات للضغط على المسؤولين هناك لإجراء الزيارة قبل الانتخابات الإسرائيليّة.

وبيّنت بيانات شركات الطيران أنّ طائرة خاصّة إسرائيليّة، يرجّح أن رئيس الموساد استقلّها، حطّت في الإمارات والبحرين خلال اليومين الماضيين.

وستكون هذه الزيارة العلنيّة الأولى لنتنياهو إلى الإمارات، وتأتي بعد 3 محاولات خلال الأشهر الماضية لترتيب لقاءات، لم تخرج إلى حيّز التنفيذ بسبب إغلاقات كورونا، وفق ما ذكر مسؤولون إسرائيليون.

وتأجلت زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين ثلاث مرات في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وألغيت زيارة إلى أبو ظبي والمنامة، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بطلب من البحرين، وإثر ذلك تم إلغاء زيارة مشابهة لوزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي.

وألغى نتنياهو زيارة إلى الإمارات والبحرين، في نهاية كانون الأول/ديسمبر، بسبب بدء سريان إغلاق في إسرائيل إثر انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يصل نتنياهو إلى أبو ظبي ودبي والمنامة، في بداية شباط/فبراير الفائت، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، ثم قرر نتنياهو تقصير الزيارة لعدة ساعات بسبب حالة انتشار كورونا في إسرائيل، وبحيث تقتصر على دبي ولقاء حاكم أبو ظبي، محمد بن زايد. وبعد ذلك بأيام أعلن مكتب نتنياهو عن تأجيل هذه الزيارة أيضا، بسبب وقف الرحلات الجوية على خلفية انتشار كورونا، وهو ما وُصف حينها بـ"إغلاق السماء".

ومنتصف أيلول/ سبتمبر الماضي وقعت إسرائيل اتفاقي تطبيع مع كل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.