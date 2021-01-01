يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ولايبزيج بث مباشر

القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا في مصر وكل الدول العربية رابط مشاهدة مباراة ليفربول ضد لايبزيج بث مباشر مساء اليوم الأربعاء وذلك لحساب منافسات إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2021.

مباراة ليفربول ولايبزيج مباشر تبث الساعة 10.00 مساء بتوقيت مصر وفلسطين، 1.00 لدى السعودية وقطر على قنوات بي إن سبورت الرياضية (bein sports Premium 2) بصوت علي محمد علي.

ويخوض الريدز المواجهة بمعنويات عالية على الرغم من التعثر والأداء السيء في الدوري المحلي، إذ تفوق على لايبزيج ذهابا بهدفين دون مقابل ويأمل في مواصلة السير على ذات النهج بملعبه الخاص.

ولا تحتمل المباراة أي خسارة بالنسبة لليفربول في ظل ابتعاده عن المنافسة في البريميرليغ بشكل كبير لصالح مانشستر سيتي وعدم تحقيقه أي انتصار على الصعيد المحلي منذ جولات طويلة كأمر غريب.

ماتش ليفربول ولايبزيج مباشر:

ولا تزال المشاكل تضرب ليفربول في ظل تعنت المدير الفني يورغن كلوب ولاعبيه محمد صلاح الذي يسعى للرحيل في الموسم الجديد عن النادي والتوجه إلى أحد الأندية العملاقة في إسبانيا.

وبرزت المشاكل الفترة المنصرمة حيث اعتاد مؤخرا كلوب على إخراج صلاح من الملعب على الرغم من الحاجة الماسة له، إذ في ظل كل المشاكل يتصدر المصري قائمة هدافي الدوري الإنجليزي.

وتجري مباراة ليفربول ولايبزيج مباشر بعد قليل إذ ينطلق الاستيديو التحليلي باللغة الإنجليزية على منصات النادي الإنجليزي في مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن المشاهدة المجانية بالأسفل.