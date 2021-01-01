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الكشف عن تفاصيل جديدة حول واقعة اقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية في القاهرة

الأربعاء 10 مارس 2021 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل جديدة حول واقعة اقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية في القاهرة



القدس المحتلة /سما/

 كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تفاصيل جديدة عن واقعة اقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية في القاهرة في أثناء أحداث مصر عام 2011.

وقال نتنياهو في حديث مباشر له عبر "فيسبوك" مع أنصاره: "لقد تحدثت مع السلطات المصرية في ذلك الوقت وقلت لهم أنني سأرسل مروحيتين، أرسلتهما دون أن أخبر المصريين بأن المروحيتين ستهبطان في المطار، فظنوا أن المروحيتين ستهبطان فوق سطح العمارة، حيث مقر السفارة، وعندها فقط أرسلوا مجموعة من القوات المصرية الخاصة".

وكانت الرقابة العسكرية الإسرائيلية قد منعت في الماضي نشر مثل هذه التفاصيل، وفق موقع تلفزيون "i24news" الاسرائيلي

يذكر أن الهجوم على السفارة الإسرائيلية في القاهرة وقع يوم التاسع من سبتمبر 2011، عندما اقتحم آلاف المتظاهرين المصريين بالقوة مبنى السفارة الإسرائيلية، بعد انهيار الجدار الأمني الخرساني المحيط بالمبنى.

وتم إجلاء ستة من أفراد السفارة الإسرائيلية في القاهرة كانوا في غرفة محصنة داخل مبنى السفارة أثناء الهجوم، من قبل وحدة كوماندوز مصرية، فقط بعد التدخل الشخصي من الرئيس الأمريكي آنذاك، باراك أوباما، ووزير دفاع الولايات المتحدة وقتها، ليون بانيتا.

وفي أعقاب الهجوم، تم نقل 85 من أفراد طاقم السفارة الإسرائيلية وأفراد عائلاتهم إلى إسرائيل، بينما بقي نائب السفير الإسرائيلي في القاهرة. وعلى ضوء الحادث، أعلن الجيش المصري حالة التأهب.

#اسرائيل #اقتحام السفارة #السفارة الاسرائيلية #مصر

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