صحفي اسرائيلي يكشف: الامارات رفضت زيارة نتنياهو 3 مرات

القدس المحتلة /سما/

قال الصحافي الاسرائيلي باراك رفيد، معلق الشؤون السياسية في موقع "وللا" العبري إن رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو أرسل رئيس الموساد يوسي كوهين لاقناع الاماراتيين بزيارته لأبو ظبي غدا.

وكتب على رفيد على موقع تويتر: أن نتنياهو منذ 10 ايام يحاول اقناع بن زايد والامارتيين لاستقباله لكنهم رفضوا وقالوا له أن يؤجل ذلك الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية.

وأشار إلى أن الامارتيين قالوا "ليس لنا علاقة بالانتخابات الاسرائيلية ولن نتتدخل".

وتابع: "نتنياهو استمر بإرسال الرسائل والاتصال ببن زايد واصر على الزيارة الى أن خجل الامارتيين وقبلوا بعد 3 مرات رفض".

ويرى رفيد أن نتنياهو يريد استخدام الزيارة الاماراتية لصالحه في الانتخابات.