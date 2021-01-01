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الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على قانون السوار الإلكتروني للعائدين لإسرائيل

الأربعاء 10 مارس 2021 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على قانون السوار الإلكتروني للعائدين لإسرائيل



القدس المحتلة /سما/

صادقت الكنيست بالقراءة الأولى، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون السوار الإلكتروني لمراقبة الأشخاص الذين ينبغي أن يدخلوا إلى حجر صحي بعد عودتهم من خارج البلاد، الذي يشكل بديلًا للحجر الصحي في الفنادق.
 
وقال نائب وزير الصحة الإسرائيلي، يوآف كيش، إنه "ما زلنا نواجه خطر دخول طفرات كورونا إلى إسرائيل، ولذلك بالإمكان إلزام الداخلين إلى إسرائيل بالدخول إلى حجر صحي بواسطة سوار إلكتروني".
 
وأضاف كيش، أن "من لن يكون قادرًا أو لا يريد وضع السوار الإلكتروني، عليه أن يعلم أنه سيوجه إلى حجر فندقي. والحق الأولي بمنع استهداف صحي للمواطنين يسبق أي حق آخر".
 
يشار إلى أنه في موازاة هذا الإجراء، تعمل الحكومة من أجل دفع سن قانون يقرر بدائل أخرى لفنادق الحجر الصحي.

#الكنيست الإسرائيلي #قانون السوار الإلكتروني #فيروس كورونا #اسرائيل

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